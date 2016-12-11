Критерии выбора вагона при покупке билета, основные различия и сходства.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Плацкарт является наиболее популярным вариантом железнодорожного вагона среди пассажиров, пользующихся услугами ЖД. В свою очередь вагон такого типа имеет шесть вариантов обслуживания. По распространенности от плацкарта не отстает лишь вагон купейного типа, в то время как остальные возможные варианты, например, люкс или СВ, не имеют такого спроса ввиду своей цены.

Те, кто часто использует плацкартные вагоны, уже сталкивались со специальными сокращениями, написанными на билете. Там можно заметить комбинацию, состоящую из цифры и буквы, которые указывают подвид выбранного вагона. Система распространена уже достаточно длительное время, но обязательной стала лишь с 11.12.2016. Поэтому если вы решите воспользоваться плацкартом, то вы обязательно столкнетесь с этими сокращениями, например, ЗУ или ЗТ. Ниже более подробно опишем значение этих комбинаций и их характеристики.

Виды вагонов

Классификация плацкарта состоит из шести подвидов, каждый из которых характеризуется разными типами обслуживания. Отличия всех подвидов значительны. Например, бывает ситуация, когда пассажиру требуется перевозка животного. В таком случае ему стоит знать, что подходящий вагон будет иметь класс ЗУ или ЗД. Ведь в остальных видах вагонов перевозка животных не приветствуется.

Шесть вероятных типов вагона плацкартного типа: 3Д; 3Л; 3П; 3Т; 3У; 3Э.

Впрочем, не только плацкартный вагон имеет подвиды, это относится и к остальным вариантам вагонов. Например, вагоны класса люкс имеют три типа обслуживания, а в СВ их семь. Вагоны купе имеют шесть подвидов, а вагоны, в которых можно ехать лишь сидя, подразделяются аж на двенадцать классов. Общие вагоны имеют два подвида - ЗО и ЗВ, в зависимости от возможности перевозить питомцев.

Описание классов обслуживания.

Выше мы описали какие же все таки бывают виды железнодорожных вагонов. Теперь стоит изучить каждый вариант отдельно. Главные отличия - присутствие удобств, например, биотуалет в вагоне, кондиционер. Также, как упоминалось ранее, весомую роль играет перевозка питомцев.

1 вариант - 3Э. Самый комфортный. В вагоне в наличии есть не только кондиционер, но и биотуалет. Стоит учесть, что в ЗЭ нельзя перевозить питомцев, что является положительным моментом для людей, имеющих аллергию на шерсть и просто тех, кто хочет провести дорогу в тишине.

2 вариант - 3Т. Наличие кондиционера в таком вагоне обязательно, а вот биотуалета может и не быть, лишь в отдельных случаях он будет присутствовать. Перевозка питомцев не приветствуется, поэтому пассажирам, которые имеют животных нужно обязательно стоит этот фактор при приобретении билета.

3 вариант - 3Л. Удобства в виде кондиционера и биотуалета здесь не обеспечены. Поэтому такой вагон скорее всего будет относительно незаполненным. Также, в таких вагонах редко присутствуют пассажиры с детьми. И перевозка животных запрещена. Поэтому вагоны, имеющие класс обслуживания ЗЛ, станут отличным выбором для любителей спокойно поспать в дороге.

4 вариант - 3Д. Вагон подходит для перевозки питомцев. А также, здесь обычно присутствуют базовые удобства в виде кондиционера и биотуалета, однако второй - не всегда гарантирован. Не забудьте сообщить о наличии питомца при приобретении билета, ведь для этого кассиру требуется выдать вам билет другого типа.

5 вариант - 3У. Вагон подходит для перевозки животных. Но не гарантируются ни биотуалет, ни кондиционер. Также обязательно указать наличие питомца при покупке билета.

6 вариант - 3П. В основном применим для поездки организованной группы детей. Например, класс школьников или группа из детского лагеря. Такой вагон базируется на купейном типе. Следовательно, в нем всегда есть биотуалет и кондиционер.

Вагоны класса 3П используются и для проезда обычных пассажиров. Билет в такой вагон обычно можно приобрести непосредственно перед отправлением поезда, когда станет точно известно, что организованная группа детей в поезде не поедет. Встречается такая ситуация достаточно редко, проще будет приобрести билет в вагон класса 3Э, с точно такими же удобствами.

Внимание! Если удобства не гарантируются – это еще не значит, что их обязательно нет в наличии.

Какой же все-таки вагон подойдет лучше всего?

Одномоментно сказать, какой из вагонов будет оптимальным - нельзя. Стоит отталкиваться от конкретной ситуации и индивидуальных потребностей. Ведь кому-то важно наличие каких-либо удобств, а у кого-то целью поездки является перевоз животных. А кому-то наоборот важны тишина и спокойствие, поэтому пассажир выберет вагон без удобств, потому что в вагоне такого типа вероятность поездки с маленькими детьми минимальная.

Выбор обычно проводится по пяти примерам.

Первая ситуация, когда пассажиру нужно перевезти питомца. Подходящие в этом случае вагоны - ЗД и ЗУ.

Второй вариант - наличие климатизера. Тогда подойдут классы 3Э, 3Т и 3Д (но стоит учесть, что в ЗД могут быть животные).

Еще одна возможная ситуация, когда пассажиру важно наличие биотуалета, тогда нужно выбрать вагон класса 3Э.

При наличии у человека аллергии на шерсть, или если у пассажира просто нет желания ехать в одном вагоне с животными, то можно смело пользоваться классами 3Э, 3Т и 3Л.

Руководители организованных детских групп должны обратить внимание на класс 3П.

Важно знать. Все классы обслуживания в плацкартных вагонах имеют и сходства между собой. В каждом из них есть весомые сходства: количество мест (52 до 54, но чаще в вагоне пятьдесят четыре места); места с 37 по 54 расположены сбоку; возможность ехать как сидя, так и лежа; и еще один немаловажный пункт - под каждым местом пассажир может найти место для хранения багажа и других каких-либо личных вещей.

Учитывая все вышеперечисленные сходства, все плацкартные вагоны имеют одинаковое базовое устройство. Поэтому выбор класса обслуживания становится принципиальным далеко не для всех пассажиров плацкарта. Ведь в каждом из описанных выше классов вагона можно найти свои плюсы и минусы. Например, даже у вагона класса ЗЛ есть преимущество для тех, кто не хочет ехать с большим количеством людей, а тем более с маленькими детьми. Этот фактор для многих компенсирует отсутствие базовых удобств в классе ЗЛ.

Однако, стоит учесть, что такая классификация обеспечивается пока не везде. Поэтому зачастую можно увидеть пассажира с питомцем в вагоне, в котором перевозка животных не приветствуется. Остается лишь ждать, когда система начнет работать безоговорочно и все пассажиры смогут быть уверенными в том, что все условия выбранного класса будут соблюдены.