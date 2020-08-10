В железную дорогу влюбляются с детства. 8 лучших мультфильмов о поездах

Все мы родом из детства. И наши интересы формируются именно в этот период. Кому-то нравятся мультфильмы о животных или волшебных существах. А многие дети без ума от самолетов, машин и поездов. Тему железнодорожного транспорта в мультфильмах затрагивают не случайно. Она формирует у ребенка определенные представление как о самой отрасли перевозок, так и о путешествиях и окружающем мире в целом.

Вашему вниманию 8 лучших мультфильмов и сериалов, которые не оставят вашего ребенка равнодушным.

Томас и его друзья

Мультсериал о паровозике Томасе известен не одному поколению детворы. Первые серии вышли на экран еще в 1984 году. И интерес малышей к забавным паровозикам не ослабевает. В последние годы графику порядком обновили. Поэтому актуальности мультсериал не теряет. Дети с удовольствием смотрят, как паровозики дружат, помогают другу другу, ищут выход из сложных ситуаций. Детский сериал считается обучающим. Он учит детей правилам поведения на вокзале и внутри поезда. Учит быть добрыми, отзывчивыми, выручать товарищей и держать свои обещания. Серии короткие, поэтому даже самые маленькие не теряют интереса к мультфильму.

Паровозик из Ромашкова

Уникальный мультфильм времен СССР. Добрый, поучительный. Он научит малышей не торопиться, а наслаждаться каждой минутой жизни. В наше время это особенно актуально. Останавливаясь на каждой станции, паровозик любуется закатом, восхищается цветами, поет песенки. Хоть мультфильм и не современных, он все еще интересен детям. А часто к просмотру подключаются и взрослые, ностальгируя о своем детстве. Весь сюжет основан на путешествии по железной дороге. Поднимаются важные для общества темы – соблюдение графика движения, правила поведения в поездке. Малыши понимают, что работать на железной дороге интересно. И кто знает, может именно по этой причине в будущем выберут профессию железнодорожника.

Роботы-поезда

Очень интересный южнокорейский мультсериал. Отважные роботы-поезда ездят по рельсам, но при необходимости могут трансформироваться в трактор, самолет или автомобиль. Они смелые, находчивые и очень ценят дружбу. Всегда помогают друг другу. Мультсериал научит детей основам поведения на железной дороге, поможет взглянуть на мир современных технологий. Вроде бы и фантастика, но в ней много реализма. Ведь есть уже поезда, которые левитируют над рельсами. Кто знает, какой еще прорыв в сфере железнодорожного строительства нас ждет. И вполне возможно, что осуществят его как раз те, кто сейчас смотрит этот увлекательный мультсериал.

Больше эта история понравится мальчикам, ведь именно для них тема робототехники близка. Вместе с главными героями ребята учатся находить друзей, понимают, что зависть – это плохо. В мультсериале затрагивается очень важная тема – строительство железной дороги, которая объединит континенты. А ведь здорово было бы, если б она действительно существовала. И кто знает. Возможно, чья-то детская мечта когда-нибудь станет реальностью и такая дорога действительно появится. В любом случае просмотр данного мультсериала будет для ребенка полезным и познавательным занятием.

Поезд динозавров

В этом позитивном обучающем мультсериале также соединены две важные темы – железная дорога и мир динозавров. А еще затронута тема приемных детей, что очень похвально. Дети с детства понимают, что родными могут быть даже люди, родившиеся в разных семьях.

Итак, по сюжету семья динозавров высиживает кладку яиц. Из одного в итоге вылупляется динозавр, который относится совсем к другому виду. Чтобы найти его семью, динозавры отправляются на поезде в увлекательное путешествие. В пути они знакомятся с разными видами сородичей. Общаются, дружат, узнают много интересного. Их железнодорожное путешествие вдохновляет юных исследователей на новые открытия. Они вырастут и отправятся в путь подобно этим динозаврикам. Будут петь песни и веселиться в кругу друзей.

Чаггингтон: веселые паровозики

Адаптация английского мультсериала. Сюжет развивается в вымышленном городе Чаггингтоне, центр которого представляет собой паровозное депо. Именно здесь живут главные герои – взрослые поезда и их дети. Каждый из них со своим характером. Среди них есть осторожные и аккуратные поезда, а есть те, кто любит повеселиться и покрасоваться на публику. Маленькие паровозики познают мир и готовятся стать взрослыми, а заодно обучают зрителей разным профессиям. Есть паровозики-спасатели, шахтеры, учителя, экскурсоводы. Есть здесь и люди – преимущественно механики и изобретатели. Ребята вместе с героями мульсериала познают мир. Учатся соблюдать правила поведения и взаимодействовать со сверстниками. Сериал очень популярен. Вышло уже 6 сезонов, и закрывать его пока не собираются.

Паровозик Тишка

Мультсериал российского производства о приключениях юного паровозика и его семьи. Все герои проживают в Паровозовске. Растут, играют, учатся преодолевать свои страхи, активно познают окружающий мир. И, конечно, мечтают, чтобы их родители побыстрее вернулись с работы. Совсем как наши дети, не правда ли?

Маленькие локомотивчики научат зрителей проявлять терпение и заботу об окружающих, верить в чудеса и добиваться своей цели. На данный момент выпущено 124 серии, но проект не закрыт, так что поклонников железнодорожных приключений ждут новые истории о паровозике Тишке и его друзьях.

Бесконечный поезд

Этот мультсериал для детей постарше. И затрагивает он уже совсем другие темы. События развиваются на железной дороге, но здесь на первый план выходит тема личностного роста. В бесконечный поезд попадают люди, запутавшиеся в себе. Проходя через загадки и испытания, которые в каждом вагоне разные, герои ищут причину того, почему они попали на этот поезд, и узнают, как с него сойти. Тема будет интересна подросткам. Пе

рсонажи мультсериала очень современные. Это разумный робот, интеллигентный корги, 12-летняя девушка Тюлип (Тюльпана) и как отдельный персонаж – ее отражение, горилла, лягушка и много других. В поезде есть разные вагоны - кошачий, кристальный, недоделанный, хромированный, вагон прошлого и другие. Каждый из них готовит героям отдельное приключение, захватывающее и с непредсказуемым финалом. Очень глубокая история, которая гармонично вплетена в железнодорожную тематику.

Полярный экспресс

Компьютерно-анимационный фильм о невероятной железнодорожной поездке мальчика на Северный полюс. Очень красочная история с глубоко проработанным сюжетом. Во время поездки мальчик получает ценный урок на всю жизнь и теперь всегда будет верить в чудеса. Не последнюю роль в этом событии играет железная дорога. После просмотра фильма тысячи британцев, канадце и американцев отправились на поездах в рождественские туры. Маршруты с названием «Полярный экспресс» появились во многих странах. Сейчас мультфильм можно смотреть в свободном доступе. Понравится он детям старше 7 лет.

Итоги

Обязательно предложите своим детям посмотреть мультфильмы о поездах и железной дороге. Вы откроете для них целый мир удивительных приключений, а возможно, дадите старт их профессии.