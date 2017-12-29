Кладбища поездов: самое печальное, самое жаркое и даже подводное

Не каждому поезду суждено стать выставочным экспонатом и доживать свой век в стенах музея. Большинство отслуживших свое составов просто списывают. Утилизировать их слишком дорого, нужны специальные плавильные печи, плюс это затраты на перевозку, рабочую силу и прочие расходы. Невыгодно. Хлопотно. Проще отправить все на свалку. Поэтому в мире существуют сотни кладбищ поездов. Это удивительные места. Посещать им немного жутко, но при этом очень интересно. По сути – это музеи под открытым небом, но только за такими экспонатами никто не ухаживает. Локомотивы и вагоны ржавеют, постепенно превращаясь в пыль. Но интерес к таким местам растет, в некоторых странах организованы туристические маршруты, предполагающие посещение кладбищ поездов.

Самое жаркое

Оно расположено в Южной Америке. В Боливии. Пустыня хранит более сотни поездов и вагонов, ежедневно обжигая металл солнцем и осыпая их солью, которую разносит ветер. Когда-то в этом месте был промышленный центр по добыче руды. Железная дорога была востребована и приносила владельцам немалый доход. Однако, как мы знаем, ресурсы исчерпаемы, и со временем месторождения иссякли. Содержать железную дорогу стало невыгодно. Ее попросту забросили. Но не забыли. Поскольку свалку никто не охраняет, местные жители потихоньку растаскивают то, что можно утащить, а что нельзя – разрисовывают в стиле граффити, оставляют на металле автографы и памятные рисунки. Так что это довольно колоритное место. Правительство страны, конечно, знает об этом кладбище поездов. Но выделять средства на утилизацию металлолома не спешит. Более того, из этого кладбища поездов хотят сделать популярный туристический объект. Неподалеку построят турбазу и по кладбищу будут проходить экскурсии. Поэтому всего через каких-то 15 лет Боливия может стать центром мирового туризма. Ждем-с.

Российское кладбище поездов

Расположено оно в Пермском крае. На небольшой станции Шумково, которая раньше была тупиковой и использовалась для ремонта подвижного состава. Здесь хранились и ждали ремонта сотни тепловозов и паровозов, но пришла эпоха электропоездов, и старые составы оказались невостребованными. Так мастерская стала кладбищем для поездов. Здесь есть уникальные советские экземпляры. Их осталось около 20 штук, остальные продали в Китай и раздали музеям. Место, в отличие от других кладбищ, находится под охраной. Не строго режимный объект, конечно, но уже кое-что... Для прохода требуется пропуск. Но местные говорят, что договориться со сторожем всегда можно. Одного охранника здесь явно недостаточно, поэтому у тех составов, что далеко от центра, отсутствуют составные части. Зато те, что ближе к центру отстойника, еще вполне способны ездить по рельсам.

Пермское кладбище поездов часто используется в качестве полигона для тренировок ОМОНа. Поэтому оно все же приносит пользу обществу.

А еще популярна легенда о том, что по ночам паровозы пытаются поехать по разрушенным путям. Звуки скрежета металла и громкий стук слышны на довольно большом расстоянии. Мистика или вымысел? Да кто ж его знает…

Самое печальное кладбище поездов

Расположено оно на Украине на станции Янов, что недалеко от печально известного Чернобыля. Когда-то эта станция была главной в Припяти, здесь всегда было оживленное движение. Но после 1986 года она превратилась в станцию-призрак, как и весь город. После взрыва атомного реактора рабочие спешно покидали составы, спасаясь от радиации. Облученные вагоны и локомотивы так и остались на путях, ржавея и разрушаясь от времени. Сейчас они уже почти не фонят. В 90-х годах здесь проводились операции по очистке. Но находиться здесь все же не совсем безопасно. Пока что сюда съезжаются ценители постапокалиптических пейзажей. Желающих утащить отсюда что-то на память не так много, но такие люди тоже есть. Местные сталкеры растаскивают металлолом, а то, что они не смогли унести, под воздействием сырости превращается в прах. Станция никем не охраняется, оно и понятно.

Выглядит все это действительно печально. Чувствуется не просто забвение, а настоящая трагедия. Тысячи людей, спасая свои жизни, были вынуждены принять решение об отъезде в считанные минуты. Поезда здесь стоят как сироты, словно ждут, когда за ними вернутся люди.

Подводное кладбище

Оно находится в США, у побережья Нью-Джерси. Обнаружили его абсолютно случайно в 1985 году. Кладбище небольшое, здесь всего 2 поезда, но это раритетные локомотивы Planet модели Т. Они небольшие по размеру и весят немного, поэтому их производство не стало серийным, но тем они ценнее.

Подводное кладбище поездов появилось случайно. По одной из версий – баржа, перевозившая локомотивы, попала в шторм, и чтобы удержать ее на воде, груз просто сбросили в море. Это одна из возможных причин, поскольку никаких документов и распоряжений на этот счет в архивах не сохранилось.

Пролежавшие под водой более 160 лет локомотивы выглядят вполне прилично и транспортабельно. Поэтому сейчас правительство США разрабатывает проект по подъему техники со дна моря и последующей ее реставрации. А пока любители изучения подводного мира могут любоваться удивительными находками.

В Ростове-на-Дону

В России много кладбищ поездов не только в Пермском крае, но и в других регионах. Одно из самых жалких – в Ростове-на-Дону. У объекта есть владелец – Музей Северокавказской железной дороги. Площадка охраняется. Свозимые сюда паровозы и тепловозы планировалось реконструировать. Но годы шли, а благим намерениям так и не суждено было сбыться. Начинка моторных отсеков с завидной частотой исчезает из локомотивов (особенно медные части). По сути, реставрировать уже и нечего. Разве что кого-то заинтересует интерьер вагонов довоенной эпохи. Но все это уже настолько покрылось ржавчиной и поросло плющом, что привлечь может, пожалуй, только любителей индустриальных фотографий и молодежь, которая любит в подобных пейзажах делать селфи. Периодически здесь собираются свободные художники, паркуристы. Проводятся какие-то тематические мероприятия, но в целом картина печальная, даже угнетающая. Заключение Кладбищ поездов на самом деле очень много. Есть они в Германии, в Великобритании, в Бельгии и других развитых странах. Что уж говорить об остальных, где железнодорожная отрасль не является прибыльной. Какие-то из кладбищ крупные, поэтому привлекают больше внимания, другие мелкие – преданы забвению. Некоторые из них гордо именуются «базами хранения». Но по сути вы понимаете, что это за базы. Те же кладбища, но признавать их таковыми официально не хотят. Та же история и с сортировочными станциями, где поезда стоят десятками лет, постепенно ржавея и рассыпаясь. История у всех практически одинаковая. Поезда собирались ремонтировать, реставрировать. Но потом у ответственных лиц появились другие планы, и с восстановлением железнодорожных экспонатов не сложилось. Их будущее теперь предрешено – даже металл под воздействием коррозии разрушается. И если от мародеров сторожа с собаками еще могут защитить технику, то перед лицом времени они бессильны. Печально…