Второе рождение Мичиган Централ.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Десятки лет назад Центральный вокзал Мичиган был оживленной и крупнейшей железнодорожной станцией. Находится он в Детройте, некогда бывшем столицей автомобильной индустрии США. Когда-то десятки тысяч рабочих, иммигрантов и путешественников толпились в огромном холле, ожидая свои рейсы. Но вот уже 30 лет Мичиган Сентрал заброшен, как и Детройт. Его центральная башня, как обломки старинной крепости, превратилась в яркий символ упадка когда-то богатого города.

Возрождение Центрального Вокзала Мичиган

В 2018 году здание вокзала выкупила компания Ford. Как вокзал он функционировать уже не будет, он теперь станет центром новых разработок компании. Район Корктаун, в котором располагается Мичиган Сентрал, тоже подвергся позитивным трансформациям.

Процессом реконструкции руководит Ричард Барделли, глава отдела строительства компании Ford. По его словам, он много лет мечтал создать проект, который поможет вокзалу обрести вторую жизнь. Он бережно сохранил первоначальную конструкцию и оформление здания. В первую очередь заброшенные помещения очистили от плесени и просушили. Далее заменили все выпавшие кирпичи из кладки, замени балки, гнилые оконные рамы, вставили стекла и занялись реставрацией стен и потолков.

Вокзал воистину можно назвать произведением архитектурного искусства - потолок в главном зале выполнен в стиле "плитки Густавино" - много мелких плиток с разными орнаментом располагаются на потолке в произвольном порядке. Все эти характерные особенности постараются сохранить, чтобы в дальнейшем туристы могли увидеть вокзал таким же величественным, как во времена расцвета Детройта.

Туристическое применение

Хоть работы по реставрации еще не закончены, здание вокзала все равно остается памятником архитектуры, поэтому оно привлекает много людей, приезжающих в Детройт иногда только ради того, чтобы взглянуть на него.

Итак, прежде чем добраться до вокзала, вам нужно попасть в Детройт. Прямых рейсов из Москвы нет. У авиакомпаний У «Эйр Франс» и КЛМ есть перелеты с одной пересадкой в Париже (Шарль-де-Голль) и Амстердаме (Схипхол). В пути вы проведете примерно 13 часов, если не задержат пересадку на другой самолет. Аэрофлот предлагает добираться до города с двумя пересадками, это дешевле, но пересадки придется ожидать около суток или дальше больше.

Вы прибудете в аэропорт Detroit Metropolitan Wayne County Airport, где можно выбрать, как доехать до вокзала - такси или автобус. Автобусы туда ходят каждый час, самый удобный маршрут 261, потому что его конечная остановка находится буквально в 100 метрах от Центрального вокзала.

Такси удобнее, оно довезет вас до входа, но стоит гораздо дороже автобусного билет, около 50 долларов в один конец.

Общественный транспорт Детройта

"Город Моторов" изначально строился как автомобильная столица, поэтому дороги здесь широкие и удобные, до сих пор функционирует городская служба такси. Именно ей и рекомендуется пользоваться, потому что Детройт достаточно небезопасное место, не садитесь к частным извозчикам.

Общественный транспорт тоже есть, но разнообразием не блещет. Есть метро, но маршрут состоит из 13 станций, всего 5 км. Это скорее развлечение для туристов, чем реальный способ добраться куда-либо. Государственные автобусы можно узнать по логотипу MDOT, на них можно передвигаться по всему городу. Автобусы компании SMART стоят на остановках возле вокзала и курсируют по популярным туристическим маршрутам. В 2017 г. запущен скоростной трамвай QLine, который ходит от Grand Blvd до Congress Street.

Альтернативный способ передвижения по городу - велосипеды. Пункты проката можно найти по всему даунтауну и даже за его пределами. Но соблюдайте главное правило - не отходите от своей группы и не заезжайте в темные и безлюдные переулки, безопасность превыше всего.

Аренда автомобилей - самый популярный и безопасный способ осмотреть окрестности и добраться до вокзала целым и невредимым. Представители прокатных компаний стоят с табличками, даже есть такие популярные как : Payless, Thrifty, National , Enterprise, Executive. Тарифы у них стандартные, цены на бензин низкие, поэтому клиентов у проката много. Пробок в городе не бывает, дороги в основном в хорошем состоянии, поэтому кататься на машине - одно удовольствие. Полицейские почти не наблюдают за дорогой, но это не значит, что надо нарушать правила дорожного движения, ни к чему устраивать хаос на дороге.

Где можно остановиться в Детройте

Бюджетных мест практически нет, даже простая койка в хостеле стоит от 40 долларов за ночь. Отели и мотели просят и того больше - от 300 долларов за ночь. Но условия вполне приличные - чистые номера, завтрак входит в стоимость, хороший сервис. Также в отелях находятся гиды, чьими услугами можно воспользоваться и осмотреть не только знаменитый вокзал, но и другие достопримечательности.

Интересные факты о Центральном Вокзале

Он открылся в 1923 году в декабря без каких-либо торжественных мероприятий и сразу начал свою работу.

Вокзал выполнен в архитектурном стиле "бозар" - смесь французского барокко и итальянского ренессанса.

Из 18 путей до 2020 года уцелели два. По ним до сих пор ездят грузовые поезда в Канаду через тоннель.

Во время Второй Мировой Войны с вокзала отправлялись сотни солдат каждый день.

За время функционирования вокзала население Детройта выросло в 30 раз.

В 1988 году с вокзала отправился последний поезд, и с тех пор пассажирские рейсы были отменены.

После начала реконструкции здания вокзала, люди стали приносить вещи, которые они некогда забрали. Один мужчина, пожелавший остаться неизвестным, вернул огромные часы, которые висели у входа на платформу.

Периодически станция мелькает в фильмах и музыкальных клипах. Станцию можно увидеть в клипе Эминема и в фильме "8 миля". Также на вокзале развялась главная битва Супермена и Бэтмена в фильме 2016 года Бэтмен против Супермена: На заре справедливости. А виды Детройта можно оценить в фильме "Выживут только любовники". Даже будучи заброшенным, вокзал вносит свой вклад в поп-культуру.

Зал ожидания был построен в стиле древнеримских бань.

Если вы решили посетить Детройский вокзал, то максимально тщательно соблюдайте все правила безопасности. Бесспорно, город снова оживает, крупные компании снова заинтересованы в покупке зданий и земельных участков, но все равно разгул преступности до сих пор существует. Полицейских на улицах почти нет, в заброшенных домах живут бездомные, наркоманы и прочие маргиналы, поэтому не отходите далеко от вашей группы. Заранее продумайте маршрут, найдите проверенных гидов, тогда ваше путешествие пройдет без происшествий и вы насладитесь очарованием этого заброшенного и индустриального города.