Железнодорожный вокзал во Владивостоке: направления поездов, услуги, инфраструктура и немного истории.

Железнодорожный вокзал во Владивостоке встречает всех приезжающих простой, но в то же время яркой и живописной архитектурой 18-19 веков. Поэтому здесь нередко проводятся запоминающиеся экскурсии, в ходе которых туристы наполняются позитивными впечатлениями и эмоциями. А в случае необходимости приезжие могут воспользоваться местным туалетом, медпунктом и комнатой отдыха.
История вокзала
Строительство железнодорожного вокзала (непосредственно здания) берет начало в 1891 году, и было организовано параллельно с закладкой ж/д путей. Интересно то, что в этом процессе был задействован будущий император Николай II, активно путешествующий в ту пору по просторам царской России.
Поначалу это было одноэтажное здание в центральной части и двухэтажное по краям. Но в 1912 году его немного преобразили, расширив и сделав надстройку в стиле ныне известного Ярославского вокзала, расположенного в Москве. Поэтому туристы часто сравнивают оба этих места, и, конечно, во многом видят сходства. Автором этих замечательных изменений стал Н. Коновалов, за что и был удостоен специальной награды.
Отдельных слов заслуживает пол, с особым изыском выложенный глиняными плитами, которые можно лицезреть и по сей день. А вот первоначальная роспись плафонов, к сожалению, не сохранилась (ни в картинках, ни в документах). Однако в середине 90-х годов, после большой реконструкции, они буквально получили «второе рождение», став предметом гордости для городских властей и работников ж/д вокзала — на радость всем посетителям.
Направления поездов
Поезда с дальневосточного вокзала отправляются по следующим маршрутам:
Обратите внимание! Получить детальную информацию о движении поездов (даты, время отбытия и пр.) можно в соответствующих разделах данного сайта.
Популярные маршруты
Так уж сложилось, что Владивосток называют самым «путешествующим» городом России. Причем поездки совершаются не только на поездах и электричках, но и на автомобилях (даже в самые отдаленные уголки страны). Так в каких направлениях любители туризма чаще всего заказывают билеты? Ниже представлен топ городов, в которые жители Владивостока ездят наиболее часто:
И, конечно же, жители Владивостока не менее часто заказывают билеты в Москву, Хабаровск, Новосибирск, Новокузнецк и другие крупные города России.
Услуги и инфраструктура вокзала
По прибытии на вокзал в справочной службе можно уточнить интересующую информацию о ценах на билеты, а также узнать время прибытия рейсов. Впрочем, последнее всегда объявляют в громкоговоритель, как и об отправлении или задержке поездов. В билетных кассах туристы могут приобрести необходимые проездные документы (для путешествия на дальние расстояния).
Важно! Если купленный билет утерян, нужно срочно обратиться в кассы. По предъявлению соответствующих документов туристу выдадут справку о потере, благодаря чему можно будет восстановить билет.
Всем приезжим или отбывающим горожанам железнодорожный вокзал готов предоставить следующие услуги:
Среди прочих услуг: заказ такси (прямо с вокзала), снятие наличных (в здании вокзала установлены банкоматы) и др.
Справка! Для проведения экскурсий нужно обратиться к дежурному помощнику начальника вокзала. Режим работы — круглосуточный, перерыв на обед в дневное время с 12.00 до 13.00 по местному времени, ночью — с 03.00 до 04.00. Стоимость услуги составляет порядка 550-1100 рублей (цены необходимо уточнять у сотрудников вокзала).
Как добраться до вокзала?
Добраться до железнодорожного вокзала можно одним из следующих способов:
Но для удобства рекомендуется воспользоваться городским такси. Средний тариф составляет порядка 200-300 рублей (багаж оплачивается отдельно). Вот популярные службы, куда можно обратиться:
Железнодорожный вокзал во Владивостоке всегда к вашим услугам. Заказывайте билеты и путешествуйте с радостью!