Железнодорожный вокзал во Владивостоке: направления поездов, услуги, инфраструктура и немного истории.

Железнодорожный вокзал во Владивостоке встречает всех приезжающих простой, но в то же время яркой и живописной архитектурой 18-19 веков. Поэтому здесь нередко проводятся запоминающиеся экскурсии, в ходе которых туристы наполняются позитивными впечатлениями и эмоциями. А в случае необходимости приезжие могут воспользоваться местным туалетом, медпунктом и комнатой отдыха.

История вокзала

Строительство железнодорожного вокзала (непосредственно здания) берет начало в 1891 году, и было организовано параллельно с закладкой ж/д путей. Интересно то, что в этом процессе был задействован будущий император Николай II, активно путешествующий в ту пору по просторам царской России.

Поначалу это было одноэтажное здание в центральной части и двухэтажное по краям. Но в 1912 году его немного преобразили, расширив и сделав надстройку в стиле ныне известного Ярославского вокзала, расположенного в Москве. Поэтому туристы часто сравнивают оба этих места, и, конечно, во многом видят сходства. Автором этих замечательных изменений стал Н. Коновалов, за что и был удостоен специальной награды.

Отдельных слов заслуживает пол, с особым изыском выложенный глиняными плитами, которые можно лицезреть и по сей день. А вот первоначальная роспись плафонов, к сожалению, не сохранилась (ни в картинках, ни в документах). Однако в середине 90-х годов, после большой реконструкции, они буквально получили «второе рождение», став предметом гордости для городских властей и работников ж/д вокзала — на радость всем посетителям.

Направления поездов

Поезда с дальневосточного вокзала отправляются по следующим маршрутам:

Владивосток — Советская Гавань (город в Хабаровском крае России)

Владивосток — Артем (город в Приморском крае России)

Владивосток — Ружино (село в Приморском крае)

Владивосток — Новосибирск

Владивосток — Кипарисово (село в Надеждинском районе Приморского края)

Владивосток — Хабаровск

Владивосток — аэропорт Кневичи (международный аэропорт во Владивостоке)

Владивосток — Уссурийск

Владивосток — Москва и др.

Популярные маршруты

Так уж сложилось, что Владивосток называют самым «путешествующим» городом России. Причем поездки совершаются не только на поездах и электричках, но и на автомобилях (даже в самые отдаленные уголки страны). Так в каких направлениях любители туризма чаще всего заказывают билеты? Ниже представлен топ городов, в которые жители Владивостока ездят наиболее часто:

Уссурийск — в этом городе расположено множество приморских компаний (филиалы) и офисов (в основном штаб-квартиры). Отсюда же следуют автобусы в Китай — большой популярностью пользуется китайский рынок. Поэтому Уссурийск занимает заслуженное первое место в топе. Находка — по праву считается самым южным городом, который располагается в восточной части России. Летом сюда стекаются туристы со всего Приморского края, зачастую приезжая с большой компанией друзей или всей семьей. Здесь можно позагорать на пляже или побродить по местным окрестностям, вдоволь насладившись их видом, да и просто отдохнуть от городской суеты. Поэтому Находку нередко называют городом-курортом. Зимой это место также не пустует — сюда ездят по делам или к родственникам. Артем — расстояние от Владивостока до Артема составляет порядка 50 км, и этим многое объясняется — из-за близкого расположения туристы облюбовали этот городок. Добраться сюда можно быстро и дешево (на ближайшей электричке). Поэтому — почетное третье место в списке. Спасск-Дальний — население этого городка не превышает 40 000 человек, здесь находится большой цементный завод, и производится множество стройматериалов. Спасск-Дальний расположен в 240 км от Владивостока. Добраться сюда можно примерно за 4 часа на электричке. Арсеньев — это место пользуется особой популярностью у любителей горнолыжного спорта, поэтому в холодное время года сюда часто приезжают туристы. Все дело в том, что в нескольких километрах от города расположена замечательная горнолыжная база, где можно весело отдохнуть с семьей или с друзьями. Чтобы добраться сюда, понадобится несколько часов.

И, конечно же, жители Владивостока не менее часто заказывают билеты в Москву, Хабаровск, Новосибирск, Новокузнецк и другие крупные города России.

Услуги и инфраструктура вокзала

По прибытии на вокзал в справочной службе можно уточнить интересующую информацию о ценах на билеты, а также узнать время прибытия рейсов. Впрочем, последнее всегда объявляют в громкоговоритель, как и об отправлении или задержке поездов. В билетных кассах туристы могут приобрести необходимые проездные документы (для путешествия на дальние расстояния).

Важно! Если купленный билет утерян, нужно срочно обратиться в кассы. По предъявлению соответствующих документов туристу выдадут справку о потере, благодаря чему можно будет восстановить билет.

Всем приезжим или отбывающим горожанам железнодорожный вокзал готов предоставить следующие услуги:

Пребывание в комфортном зале ожидания, где можно отдохнуть, а в случае необходимости и поспать или принять душ — для этого предусмотрены 1,2 и 3-местные комнаты длительного отдыха (места рекомендуется заранее бронировать по телефону). Также туристам предоставляется доступ к сети Wi-Fi.

За дополнительную плату можно получить полотенце или постельное белье, воспользоваться утюгом или феном.

Если багаж тяжелый, можно всегда обратиться к носильщику (платно).

Камера хранения работает с утра до вечера (не круглосуточно). При сдаче крупногабаритной вещи придется заплатить чуть больше. График работы камеры хранения и тарифы необходимо уточнить у сотрудников вокзала.

Если путешественник проголодался, он всегда может отправиться в кафе в здании вокзала, и заказать себе порцию каши, суп, десерт или выпечку. Также можно заказать еду в комнату.

На вокзале круглосуточно дежурит отдел полиции, поэтому при розыске ребенка или потере каких-то вещей они всегда помогут.

Также имеется комната матери и ребенка, где малыша можно покормить, перепеленать и уложить спать в комфортной обстановке.

Круглосуточно предоставляются медицинские услуги.

Функционируют платные уборные, что позволит не стеснять себя в удобствах.

В случае необходимости можно воспользоваться терминалом видеопочты.

Предоставляются офисные услуги (ксерокопии, распечатка документов, отправка электронных писем и др.).

Среди прочих услуг: заказ такси (прямо с вокзала), снятие наличных (в здании вокзала установлены банкоматы) и др.

Справка! Для проведения экскурсий нужно обратиться к дежурному помощнику начальника вокзала. Режим работы — круглосуточный, перерыв на обед в дневное время с 12.00 до 13.00 по местному времени, ночью — с 03.00 до 04.00. Стоимость услуги составляет порядка 550-1100 рублей (цены необходимо уточнять у сотрудников вокзала).

Как добраться до вокзала?

Добраться до железнодорожного вокзала можно одним из следующих способов:

На автобусе — №7, 31, 45, 49, 99, 112 и др. На маршрутном такси — №13д, 107, 114т.

Но для удобства рекомендуется воспользоваться городским такси. Средний тариф составляет порядка 200-300 рублей (багаж оплачивается отдельно). Вот популярные службы, куда можно обратиться:

Такси «Максим» (тел. 8-423-288-88-88).

Такси «Лидер» (тел. 8-423-278-78-78).

«Первое городское» (тел. 8-423-273-00-73).

Железнодорожный вокзал во Владивостоке всегда к вашим услугам. Заказывайте билеты и путешествуйте с радостью!