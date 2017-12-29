Железнодорожный вокзал Инсбрука — сквозь века в современный мир

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Железнодорожный вокзал города Инсбрук расположен на юго-восточной окраине. Всего в пятнадцати минутах ходьбы от него находится исторический центр города. По сути — это одним из самых больших и многолюдных вокзалов в Австрии. Объем пассажиропотока составляет около 25 тыс. перевозок в сутки.

История вокзала

План железной дороги начал создаваться в 1850 году. Франц Цвервенк спроектировал здание вокзала, которое было одним из самых красивых в Австрийской империи. Станция начала работать в 1867 году. А в 1880 ее пришлось расширить в связи с увеличившимся транспортным потоком.

В 1924 году управление вокзалом перешло к государственной железнодорожной компании Австрии и его пришлось снова перестроить и расширить. Стены зала ожидания украсили фресками художника Рудольфа Штольца. Переход между платформами стал осуществляться по подземным переходам, реставрировали крыши депо и платформ. Также была построена башня с часами, которая и сейчас возвышается над постройками вокзала.

В годы Второй мировой войны здания были почти полностью разрушены. Поэтому после ее окончания архитекторам пришлось создать новый проект и отстроить вокзал. В основу положен простой и функциональный стиль тех лет.

Декорирование главного зала ожидания было поручено художнику Максу Вайлеру. Фрески же были аккуратно сняты вместе со слоем основной кладки и перенесены. Некоторые из них до сих пор можно увидеть на стенах вокзала.

После 1997 года терминал был реставрирован архитекторами Riegler Riewe. Новый вокзал официально открыт в мае 2004 года. Строительство обошлось в 25 миллионов евро.

По каким направлениям отправляются поезда

Железнодорожный терминал Инсбрук является транзитным: через него идут международные скоростные составы и местные электрички (S-Bahn) — на запад и восток Австрии. Начиная с 2007 года он, кроме этого, представляет собой центральный узел всего наземного тирольского транспорта.

Перевозчик — "Австрийские железные дороги".

Из города Инсбрук можно доехать до таких стран и городов:

Австрия:

Зальцбург (от 9 евро);

Вена (от 25 евро);

Брегенц (от 9 евро);

Санкт-Пёльтен;

Вёргль;

Линц;

Грац;

Куфштайн и другие.

Италия:

Больцано;

Верона;

Болонья;

Тренто;

ночной поезд, спальные вагоны в Милан через Брешию, Верону, Дезенцано-дель-Гарда и Пескьеру-дель-Гарда;

ночной поезд, спальные вагоны в Рим через Болонью, Тренто, Флоренцию.

Швейцария: Цюрих.

Германия:

Розенхайм;

Мюнхен (от 14 евро);

Лейпциг;

Нюрнберг;

Берлин;

Бамберг.

Венгрия:

Дьёр;

Будапешт.

Хорватия, Словения, Сербия: Белград.

Москва — Ницца идет через г. Инсбрук. Проезжает:

Верону;

Тренто;

Милан;

Монако;

Геную;

Линц;

Варшаву;

Вену;

Минск;

Брест.

Популярные маршруты

Больше всего пассажиров путешествуют по следующим маршрутам:

Инсбрук – Мюнхен;

Инсбрук – Вена;

Инсбрук – Цюрих;

Инсбрук – Зальцбург;

Инсбрук – Белград.

Услуги и инфраструктура вокзала

Предоставляется большое количество услуг и сервисов для удобства.

Билеты на поезда можно купить в кассе, а для самостоятельных пассажиров установлены специальные автоматы, где не нужно утруждать себя общением с кассирами. При этом если заранее приобрести или забронировать билеты «туда и обратно», то предоставляется значительная скидка. Это очень выгодно тем пассажирам, которые точно спланировали свой отдых. Однако, если купить билет прямо перед отправлением, в последний момент — скидка пропадает.

СПРАВКА. Бронь билетов можно осуществить по номеру телефона: +43(0) 5-1700.

Зал ожидания находится в главном здании вокзала. Из него можно выйти прямо на платформы через туннели — южный и северный.

Справочное бюро, где есть возможность узнать расписание движения поездов или цены на билеты.

ВНИМАНИЕ! Также получить подобную справку можно по телефону — +43(0) 5-1717.

Бары и кафе для желающих перекусить представлены в ассортименте. В их числе даже легендарный Макдональдс.

Супермаркет M-Preis, где удобно купить продукты в дорогу, например, очень вкусные булочки и сэндвичи, о которых положительно отзываются многие путешественники.

Камеру хранения очень легко найти, она расположена рядом с туалетом. Ячейки довольно большие — туда влезет даже чехол для лыж. Это очень удобно, так как Инсбрук является горнолыжным курортом.

СПРАВКА. Стоимость ячейки — 3,5 евро в сутки.

Аренда велосипедов пригодится гостям, предпочитающим путешествовать "Налегке".

Автостоянка и подземный паркинг Europa Hotel, к которым можно попасть по подземным переходам, даже не выходя на улицу.

Большое количество отелей неподалеку на любой вкус и кошелек — от простых до пятизвездочных порадуют самого переборчивого гостя. Однако нужно помнить, что номера лучше бронировать заблаговременно, чтобы не испортить отдых отсутствием мест в понравившемся объекте.

Недалеко от вокзала находится остановка городского трамвая, а также автовокзал пригородного сообщения.

Кроме этого, легко, за 10 минут можно добраться от станции в аэропорт Инсбрука. Автобус маршрута «F» ходит каждые 15 минут от главного здания.

ВАЖНО. В пешеходной доступности от вокзала расположены достопримечательности города. Если пойти вперед от дверей главного здания, то вскоре можно увидеть арку императрицы Марии-Терезии, направо от которой идет длинная гряда магазинов для любителей шопинга. А если идти по ней дальше, возможно дойти до одной из главных достопримечательностей — Дома с Золотой крышей.

Адрес и режим работы

Адрес терминала: Sudtiroler Platz 7, 6020 Innsbruck, Austria.

GPS координаты: 47.263889, 11.400833.

Телефон: +43 (0) 5-1717.

Время работы:

Пн — Ср: с 5 до 0 часов;

Чт: с 6 до 23 часов и с 3 до 4 часов;

Пт — Сб: с 5 до 4 часов;

Вс: с 9 до 0 часов.

Отели неподалеку