Железнодорожный вокзал Инсбрука — сквозь века в современный мир

Железнодорожный вокзал города Инсбрук расположен на юго-восточной окраине. Всего в пятнадцати минутах ходьбы от него находится исторический центр города. По сути — это одним из самых больших и многолюдных вокзалов в Австрии. Объем пассажиропотока составляет около 25 тыс. перевозок в сутки.

История вокзала

План железной дороги начал создаваться в 1850 году. Франц Цвервенк спроектировал здание вокзала, которое было одним из самых красивых в Австрийской империи. Станция начала работать в 1867 году. А в 1880 ее пришлось расширить в связи с увеличившимся транспортным потоком.

В 1924 году управление вокзалом перешло к государственной железнодорожной компании Австрии и его пришлось снова перестроить и расширить. Стены зала ожидания украсили фресками художника Рудольфа Штольца. Переход между платформами стал осуществляться по подземным переходам, реставрировали крыши депо и платформ. Также была построена башня с часами, которая и сейчас возвышается над постройками вокзала.

В годы Второй мировой войны здания были почти полностью разрушены. Поэтому после ее окончания архитекторам пришлось создать новый проект и отстроить вокзал. В основу положен простой и функциональный стиль тех лет.

Декорирование главного зала ожидания было поручено художнику Максу Вайлеру. Фрески же были аккуратно сняты вместе со слоем основной кладки и перенесены. Некоторые из них до сих пор можно увидеть на стенах вокзала.

После 1997 года терминал был реставрирован архитекторами Riegler Riewe. Новый вокзал официально открыт в мае 2004 года. Строительство обошлось в 25 миллионов евро.

По каким направлениям отправляются поезда

Железнодорожный терминал Инсбрук является транзитным: через него идут международные скоростные составы и местные электрички (S-Bahn) — на запад и восток Австрии. Начиная с 2007 года он, кроме этого, представляет собой центральный узел всего наземного тирольского транспорта.

Перевозчик — "Австрийские железные дороги".

Из города Инсбрук можно доехать до таких стран и городов:

Австрия:

  • Зальцбург (от 9 евро);
  • Вена (от 25 евро);
  • Брегенц (от 9 евро);
  • Санкт-Пёльтен;
  • Вёргль;
  • Линц;
  • Грац;
  • Куфштайн и другие.

Италия:

  • Больцано;
  • Верона;
  • Болонья;
  • Тренто;
  • ночной поезд, спальные вагоны в Милан через Брешию, Верону, Дезенцано-дель-Гарда и Пескьеру-дель-Гарда;
  • ночной поезд, спальные вагоны в Рим через Болонью, Тренто, Флоренцию.

Швейцария: Цюрих.

Германия:

  • Розенхайм;
  • Мюнхен (от 14 евро);
  • Лейпциг;
  • Нюрнберг;
  • Берлин;
  • Бамберг.

Венгрия:

  • Дьёр;
  • Будапешт.

Хорватия, Словения, Сербия: Белград.

Москва — Ницца идет через г. Инсбрук. Проезжает:

  • Верону;
  • Тренто;
  • Милан;
  • Монако;
  • Геную;
  • Линц;
  • Варшаву;
  • Вену;
  • Минск;
  • Брест.

Популярные маршруты

Больше всего пассажиров путешествуют по следующим маршрутам:

  • Инсбрук – Мюнхен;
  • Инсбрук – Вена;
  • Инсбрук – Цюрих;
  • Инсбрук – Зальцбург;
  • Инсбрук – Белград.

Услуги и инфраструктура вокзала

Предоставляется большое количество услуг и сервисов для удобства.

  • Билеты на поезда можно купить в кассе, а для самостоятельных пассажиров установлены специальные автоматы, где не нужно утруждать себя общением с кассирами. При этом если заранее приобрести или забронировать билеты «туда и обратно», то предоставляется значительная скидка. Это очень выгодно тем пассажирам, которые точно спланировали свой отдых. Однако, если купить билет прямо перед отправлением, в последний момент — скидка пропадает.

СПРАВКА. Бронь билетов можно осуществить по номеру телефона: +43(0) 5-1700.

  • Зал ожидания находится в главном здании вокзала. Из него можно выйти прямо на платформы через туннели — южный и северный.
  • Справочное бюро, где есть возможность узнать расписание движения поездов или цены на билеты.

ВНИМАНИЕ! Также получить подобную справку можно по телефону — +43(0) 5-1717.

  • Бары и кафе для желающих перекусить представлены в ассортименте. В их числе даже легендарный Макдональдс.
  • Супермаркет M-Preis, где удобно купить продукты в дорогу, например, очень вкусные булочки и сэндвичи, о которых положительно отзываются многие путешественники.
  • Камеру хранения очень легко найти, она расположена рядом с туалетом. Ячейки довольно большие — туда влезет даже чехол для лыж. Это очень удобно, так как Инсбрук является горнолыжным курортом.

СПРАВКА. Стоимость ячейки — 3,5 евро в сутки.

  • Аренда велосипедов пригодится гостям, предпочитающим путешествовать "Налегке".
  • Автостоянка и подземный паркинг Europa Hotel, к которым можно попасть по подземным переходам, даже не выходя на улицу.
  • Большое количество отелей неподалеку на любой вкус и кошелек — от простых до пятизвездочных порадуют самого переборчивого гостя. Однако нужно помнить, что номера лучше бронировать заблаговременно, чтобы не испортить отдых отсутствием мест в понравившемся объекте.

Недалеко от вокзала находится остановка городского трамвая, а также автовокзал пригородного сообщения.

Кроме этого, легко, за 10 минут можно добраться от станции в аэропорт Инсбрука. Автобус маршрута «F» ходит каждые 15 минут от главного здания.

ВАЖНО. В пешеходной доступности от вокзала расположены достопримечательности города. Если пойти вперед от дверей главного здания, то вскоре можно увидеть арку императрицы Марии-Терезии, направо от которой идет длинная гряда магазинов для любителей шопинга. А если идти по ней дальше, возможно дойти до одной из главных достопримечательностей — Дома с Золотой крышей.

Адрес и режим работы

Адрес терминала: Sudtiroler Platz 7, 6020 Innsbruck, Austria.

GPS координаты: 47.263889, 11.400833.

Телефон: +43 (0) 5-1717.

Время работы:

  • Пн — Ср: с 5 до 0 часов;
  • Чт: с 6 до 23 часов и с 3 до 4 часов;
  • Пт — Сб: с 5 до 4 часов;
  • Вс: с 9 до 0 часов.

Отели неподалеку

  • Ibis Innsbruck *** — 65 метров от станции. Средняя стоимость места — 6493 рублей в сутки. Возможно проживание с детьми любого возраста и животными.
  • Grand Hotel Europa ***** — 135 метров от станции. Средняя стоимость места — 7443 рублей в сутки. В этом отеле останавливались такие знаменитости как: королева Елизавета ||, певец Стинг, известная группа Rolling Stones.
  • Pensione Stoi budget guesthouse ** — 224 метра от станции. Средняя стоимость места — 3959 рублей в сутки. Бесплатный Wi-Fi, можно с животными.
  • Hotel Central **** — 413 метров от станции. Средняя стоимость места — 8886 рублей в сутки.
  • Appartement Triumphpforte — 437 метров от станции. Средняя стоимость места — 11349 рублей. Отсутствует доступ в интернет, пребывание с животными запрещено.
