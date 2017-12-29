Железнодорожный вокзал Инсбрука — сквозь века в современный мир

Железнодорожный вокзал города Инсбрук расположен на юго-восточной окраине. Всего в пятнадцати минутах ходьбы от него находится исторический центр города. По сути — это одним из самых больших и многолюдных вокзалов в Австрии. Объем пассажиропотока составляет около 25 тыс. перевозок в сутки.
История вокзала
План железной дороги начал создаваться в 1850 году. Франц Цвервенк спроектировал здание вокзала, которое было одним из самых красивых в Австрийской империи. Станция начала работать в 1867 году. А в 1880 ее пришлось расширить в связи с увеличившимся транспортным потоком.
В 1924 году управление вокзалом перешло к государственной железнодорожной компании Австрии и его пришлось снова перестроить и расширить. Стены зала ожидания украсили фресками художника Рудольфа Штольца. Переход между платформами стал осуществляться по подземным переходам, реставрировали крыши депо и платформ. Также была построена башня с часами, которая и сейчас возвышается над постройками вокзала.
В годы Второй мировой войны здания были почти полностью разрушены. Поэтому после ее окончания архитекторам пришлось создать новый проект и отстроить вокзал. В основу положен простой и функциональный стиль тех лет.
Декорирование главного зала ожидания было поручено художнику Максу Вайлеру. Фрески же были аккуратно сняты вместе со слоем основной кладки и перенесены. Некоторые из них до сих пор можно увидеть на стенах вокзала.
После 1997 года терминал был реставрирован архитекторами Riegler Riewe. Новый вокзал официально открыт в мае 2004 года. Строительство обошлось в 25 миллионов евро.
По каким направлениям отправляются поезда
Железнодорожный терминал Инсбрук является транзитным: через него идут международные скоростные составы и местные электрички (S-Bahn) — на запад и восток Австрии. Начиная с 2007 года он, кроме этого, представляет собой центральный узел всего наземного тирольского транспорта.
Перевозчик — "Австрийские железные дороги".
Из города Инсбрук можно доехать до таких стран и городов:
Австрия:
Италия:
Швейцария: Цюрих.
Германия:
Венгрия:
Хорватия, Словения, Сербия: Белград.
Москва — Ницца идет через г. Инсбрук. Проезжает:
Популярные маршруты
Больше всего пассажиров путешествуют по следующим маршрутам:
Услуги и инфраструктура вокзала
Предоставляется большое количество услуг и сервисов для удобства.
СПРАВКА. Бронь билетов можно осуществить по номеру телефона: +43(0) 5-1700.
ВНИМАНИЕ! Также получить подобную справку можно по телефону — +43(0) 5-1717.
СПРАВКА. Стоимость ячейки — 3,5 евро в сутки.
Недалеко от вокзала находится остановка городского трамвая, а также автовокзал пригородного сообщения.
Кроме этого, легко, за 10 минут можно добраться от станции в аэропорт Инсбрука. Автобус маршрута «F» ходит каждые 15 минут от главного здания.
ВАЖНО. В пешеходной доступности от вокзала расположены достопримечательности города. Если пойти вперед от дверей главного здания, то вскоре можно увидеть арку императрицы Марии-Терезии, направо от которой идет длинная гряда магазинов для любителей шопинга. А если идти по ней дальше, возможно дойти до одной из главных достопримечательностей — Дома с Золотой крышей.
Адрес и режим работы
Адрес терминала: Sudtiroler Platz 7, 6020 Innsbruck, Austria.
GPS координаты: 47.263889, 11.400833.
Телефон: +43 (0) 5-1717.
Время работы:
Отели неподалеку