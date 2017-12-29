Как добраться до Кругобайкальской железной дороги?

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Туристы не пожалеют, если, собравшись на Байкал, решат посетить и Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД).

Организовать поездку не так уж и просто, поскольку в сети мало информации по этому поводу.

Плюсы и минусы экскурсионной поездки

Для туристов действует 2 вида экскурсий: на теплоходе и поезде.

Экскурсия на теплоходе

Билет стоит 2400 руб. Теплоход совершает несколько остановок: на мысах Толстый (45 мин) и Половинный (2,5 ч), в поселке Шумиха (45 мин). Экскурсия сопровождается гидом. Путешествие можно приобрести только летом. График работы: выходные, в июле и августе добавляется четверг.

Недостатки: туристы смогут осмотреть меньше половины КБЖД. Можно добраться до мыса Половинный и сойти с теплохода, посмотреть все самостоятельно. Цена билета не сильно снизится. Он стоит 2000 руб. Также эта экскурсия не особо интересна потому, что дорога осматривается с воды. По ней нельзя проехать.

Экскурсия на поезде

Есть разные варианты маршрутов. Начинаются они в Иркутске. Во время экскурсии делаются остановки в самых захватывающих местах КБЖД. На остановке порт Байкал пассажиры садятся на паром, далее на автобусе едут обратно в Иркутск.

Поездка занимает около 12 ч. Можно приобрети сокращенную экскурсию, в ней делается меньше остановок. Время в пути: 10 ч. Стоимость билета: 3000-5000 руб. Она зависит от сезонной наценки и класса обслуживания. Питание не предоставляется.

Достоинства экскурсии на поезде заключаются в том, что не надо подстраиваться под расписание, искать место для ночлега, зато можно проехаться по Кругобайкалке. Гид включен в стоимость.

Основной недостаток: цена. Некоторые пользователи жалуются, что экскурсия плохо организована.

Как отправиться в самостоятельное путешествие?

Основу самостоятельного передвижения составляет «Матаня»

«Матаня»

Этот поезд проезжает по всей железной дороге. В состав входит 1 или 2 вагона. Транспорт совершает 4 рейса в неделю (в каждую сторону).

Отправные точки: Слюдянка-1 и Порт Байкал. Дорога туда занимает 4 ч 54 мин, обратно – 4 ч 30 мин.

Внутри для пассажиров созданы комфортные условия, из окон открываются красивые виды.

Полный билет стоит 152 руб. За сокращенные варианты стоимость снижается.

Достоинства: низкая стоимость, мало пассажиров.

Недостатки: нет долгих стоянок, неудобное расписание.

В «Матане» можно купить напитки, закуски, прессу. Оплачивать надо наличными.

Особенности проживания

Рядом с дорожными путями есть частные дома и турбазы. Можно найти бюджетное жилье. Имеющиеся варианты указаны на сайтах турагентств. Однако в них редко когда есть контакты турбаз.

К каким объектам присмотреться?

«Шарыжалгай». 138 км КБЖД. Для жилья доступны модернизированные вагоны. Номер без удобств стоит 450 руб. За удобства придется доплатить.

«У старого маяка». 73 км КБЖД. На вокзале расположена гостиница. Цены: 700-2400 руб. в зависимости от номера и времени пребывания. Это место напоминает советскую гостиницу. Из окон открывается вид на Байкал.

«Хвойная». 89 км КБЖД. Суточная стоимость: 500 руб.

«Шумиха». 102 км КБЖД. Цены: 600-850 руб.

Guesthouse in Maritui. 120 км КБЖД. Очень бюджетное жилье, номер стоит 120 руб.

Гостевой дом «Надежда». 73 км КБЖД. Туристы хвалят это место. Цены: 500-700 руб. Сюда можно приехать только с середины мая по середину октября.

Можно разместиться в Култуке. 156 км КБЖД. Есть бюджетные варианты.

Есть возможность жить в палатке. Рядом с дорогой расположены столы, лавочки. Можно зажечь костер, спуститься к воде.

Особенности самостоятельных маршрутов

Их несколько.

Со стороны Листвянки

Маршрутное такси отходит от автовокзала либо Центрального рынка. Стоит 150 руб. Выйти надо на «Байкальском музее». От причала «Рогатка» круглый год отходят паромы. Время в пути: около 20 мин. Цена билета на паром: 71 руб.

Летом лучше идти пешком до «Хвойной» и Маритуя, ночевать на каждой остановке, а утром садиться на «Матаню».

Далее необходимо преодолеть расстояние между Слюдянкой и Иркутском. Сделать это можно на дневной или вечерней электричке, поездах дальнего следования, автобусе.

Со стороны Слюдянки

Этот вариант считается самым удобным. В него входят те же пункты, только в обратном направлении. Нет бюджетных способов, как проехать по всей железной дороге и добраться до Иркутска, не остановившись на ночевку.

Проще и дешевле всего сесть на электричку и доехать до Слюдянки, на «Матане» отправиться в порт Байкал, переночевать в нем. Утром надо сесть на паром, прибывающий к причалу «Рогатка». Недалеко от него останавливаются маршрутки. Необходимо доехать до конечной остановки и вернуться в Иркутск.

Стоимость всего передвижения составит около 1500 руб.

Альтернативные варианты

Добраться до Кругобайкальской железной дороги можно еще парой способов.

«Темная Падь – Старая Ангасолка»

С иркутского вокзала отходит электричка. Дорога до «Темной Пади» занимает 2,5 ч. Далее надо пройти пешком по лесу до Старой Ангасолки. Путь комфортный, его протяженность – 3 км. По времени он занимает 40-60 мин. Встречаются 3 реки: Левая, Правая, Средняя Ангасолки. Открываются красивые виды на Байкал и горы.

В конце пути появляется деревня Старая Ангасолка. Иногда туристам разрешают переночевать в музее. Рядом с поселением расположены основные части КБЖД.

На следующем этапе можно отправиться в поселок «Шарыжалгайский». В пути придется провести 2 дня.

Есть вариант от Старой Ангасолки по железной дороге дойти до Слюдянки. Путь длится 10 км. Однако виды здесь не особо увлекательные.

«Переезд – Кругобайкальская железная дорога»

На той же электричке необходимо доехать до остановки «Переезд». Она на 15 мин ближе к Иркутску, чем «Темная Падь». В лесу проложена тропинка, ведущая к железнодорожным путям.

Туристам придется пройти пешком 13 км. Рядом с тропинкой течет река – Большая Крутая Губа.

Это простой маршрут. Здесь не получится увидеть необычные объекты. Эта дорога заложена в навигаторы, поэтому заблудиться на ней сложно.