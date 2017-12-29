Золотой орел Самый лучший туристический поезд

Покататься на удивительном поезде, который называется «Золотой орел», можно всего несколько раз в год. Он курсирует только в рамках туристических туров. И это один из лучших туристических поездов, не только России, но и мира. Что же в нем особенного и сколько стоит путешествие на нем – рассмотрим подробнее.

«Золотой орел» курсирует по Транссибирской магистрали с 2007 года. Основное направление – Москва – Владивосток. В пути пассажиры имеют возможность знакомиться с гастрономическими изысками отдельных районов, посещать экскурсии и культурные мероприятия тех населенных пунктов, где поезд делает остановку. Это такие города, как Казань, Новосибирск, Иркутск (озеро Байкал), Улан-Удэ, Улан-Батор. Таким образом, туристы знакомятся с особенностями татарской, монгольской культуры, побывают в Сибири и на Дальнем востоке. Примечательно, что пробовать национальные блюда можно не только в городе, но и непосредственно в поезде, во время поездки. Повар готовит борщ, сибирские пельмени и т.д. А проезжая Байкал, каждый путешественник получит возможность угоститься настоящим копченым омулем. На кухне работают специалисты экстра-класса с опытом обслуживания высшего руководства страны.

Удобства

Путешествие на «Золотом орле» точно будет незабываемым. Причем впечатления останутся не только от фантастических пейзажей за окном, но и от самого поезда. Это железнодорожный состав высочайшего уровня. Внешне он мало чем отличается от других поездов, разве что цветом вагонов – они голубые. Зато внутри роскошь, достойная царей. В каждом купе отдельный туалет и душ со всеми необходимыми туалетными принадлежностями, телевизоры и кондиционеры. Некоторые купе оборудованы теплым полом. Серебряные купе по размеру не отличаются от обычных, а вот золотые гораздо больше. В них установлены двуспальные кровати, столы, стулья. Это 11 квадратных метров подлинной роскоши. Проживание в них ничем не отличается от размещения в 5-звездочном отеле. Можно пользоваться интернетом, слушать радио. Для гостей – халаты и тапочки. В каждом купе свежие цветы и фрукты, мини-бар. Уборка производится ежедневно, смена постельного белья через каждые три дня, но по запросу можно чаще. Для вызова проводника есть специальная кнопка.

Всего в составе 19 вагонов, но для пассажиров предназначены только 12 из них. Остальные – сервисные. Отдельный вагон для кухни, два обеденных зала, вагон-бар с библиотекой и пианино, предоставляются услуги медика, парикмахера, есть прачечная, массажный кабинет, отдельный вагон-склад для продуктов и багажа. Это целый город со всей нужной инфраструктурой в составе.

Программа тура

День 1. Туристы прибывают в Москву и размещаются в 5-звездочном отеле. На следующий день их ждет небольшая экскурсия по городу с прогулкой по Красной площади. Во второй половине дня запланирована посадка в «Золотой орел». Вечером – ужин в ресторане.

День 3. Поезд прибывает в Казань. Туристов ожидает обзорная экскурсия по столице Татарстана – осмотр казанского Кремля (входит в список ЮНЕСКО), посещение мечети, кафедрального собора. Вечером туристы ужинают в поезде и проводят время в баре, слушая музыку и знакомясь с попутчиками.

День 4. Поезд в Екатеринбурге – третьем по величине городе России. Современный Екатеринбург имеет уникальный колорит. Туристы смогут побывать у основных достопримечательностей, в числе которых часовня, установленная на месте расстрела семьи Романовых.

День 5. «Золотой орел» в Новосибирске – культурной столице Сибири. Туристы смогут побывать в Оперном театре, где есть оперная и балетная сцены.

День 6 туристы проведут в поезде. Для них подготовлена развлекательная программа, а также будет много свободного времени, чтобы полюбоваться красочными пейзажами – болотистым редколесьем, дремучей тайгой.

День 7. Иркутск. Экскурсия включает обзор архитектурных памятников города, знаковых мест и музеев. Местные жители организуют для туристов концерт. Ужин в поезде.

День 8. Красавец-Байкал. Пассажиров ждет пятичасовой вояж по Кругобайкальской железной дороге, расположенной вдоль береговой линии. Сквозь скалы проложены туннели. Проехав через них, туристы испытают настоящий восторг. Вид из окна – просто потрясающий. Противоположный берег украшен массивными хребтами Хамар-Дабана. А само озеро – это отдельный шедевр природы. В нем водятся редкие виды рыб – байкальский омуль, лосось, хариус. На заброшенном полустанке одной из бухт поезд сделает остановку. И повар подаст гостям барбекю из местной рыбы. Самым отважным туристам даже представится возможность искупаться в чистейших водах Байкала. Во второй половине дня туристы гуляют по прибрежному поселку Листвянка.

День 9. «Золотой орел» прибывает в столицу Бурятии – город Улан-Удэ. Путешественники познакомятся с культурным и этническим богатством края. Местные жители организуют концерт, повар готовит изысканные блюда местной кухни.

День 10. Путешествие по Монголии с остановкой в ее столице – городе Улан-Батор. Туристов ждет обед в настоящей юрте. Из местных угощений – традиционные мясные блюда и монгольский чай с молоком и жиром. Ужин в поезде. Вечером – возвращение в Россию.

День 11 и 12 без остановок. Туристы имеют возможность наслаждаться пейзажами из окон вагонов. Поезд проезжает вдоль китайской границы.

День 13. Это последний полный день на «Золотом орле». Поезд прибывает в Хабаровск. После экскурсии по городу туристы отправляются во Владивосток.

День 14. Туристы прибывают во Владивосток. Они пересекли 8 часовых зон, проехали на поезде более 10 тысяч километров, и наконец оказались на Дальнем Востоке. Их ждет экскурсия по городу, посещения музея на подводной лодке и прощальный ужин.

День 15. После завтрака в отеле путешественникам организуют трансфер до аэропорта, они отправляются домой на самолете. Тур завершен. Авиабилеты в обратном направлении оплачиваются туристами самостоятельно, в стоимость тура они не включены.

Расписание и стоимость

К сожалению, на 2022 год все маршруты на «Золотом орле» отменены. Однако можно забронировать поездку на 2023 год. Цены и даты необходимо уточнять у перевозчика.

Чтобы понимать, по карману будет такое путешествие или нет, можно ориентироваться на цены прошлого сезона. Стоимость чаще всего указывается в валюте, поскольку маршрут пользуется большим спросом у иностранцев, которые хотят поближе познакомиться с российской культурой. Самые дешевые билеты на «Золотой орел» в мае. Двухместное купе серебряного класса обойдется в перерасчете на рубли всего в 1 миллион рублей. Золотое купе в мае стоить будет на 300 тысяч дороже. Поездка в купе «Империал сьют» обойдется в 2,5 млн рублей. В августе цены возрастают в два раза. И это данные за 2021 год. С учетом инфляции и прочих факторов, цена тура на 2023 год может существенно измениться. Однако если у вас есть несколько лишних миллионов, вам точно стоит покататься на «Золотом орле». 14 незабываемых дней в пути, 10 тысяч километров, обслуживание высочайшего класса. Это яркие впечатления на всю жизнь.

Дополнительные расходы

Несмотря на немалую стоимость такого путешествия, туристы несут в пути дополнительные расходы. Это, как уже говорилось, покупка билета в обратном направлении из Владивостока в Москву или другой город. Также необходимо оплатить оформление визы при въезде в Монголию и Россию (для иностранных граждан). Дополнительные средства понадобятся для оплаты медицинской страховки, для покупки алкоголя и других напитков в баре.

Бесплатно для пассажиров «Золотого орла»:

двухместное размещение в купе;

питание по маршруту (включены также безалкогольные напитки, ординарное вино, пиво);

услуги врача и англоговорящего гида;

трансфер в аэропорт Владивостока;

чай, кофе, минеральная вода по запросу круглосуточно;

входные билеты в музеи, театры и к монументам;

размещение в 5-звездочных гостиницах Москвы и Владивостока на 1 ночь.

Депозит и прочие нюансы бронирования

Чтобы забронировать тур, необходимо внести депозит. Он составляет порядка 2000 долларов. С учетом меняющегося курса сумма может варьироваться. При отказе от тура внесенный депозит возврату не подлежит. Оплатить полную стоимость билетов на «Золотой орел» необходимо не позднее, чем за 90 дней до начала путешествия. При отказе от тура менее чем за 60 дней до начала поездки, стоимость билетов также не возвращается. Для бронирования необходимо предоставить паспортные данные пассажиров и копии их страховых полисов. При отсутствии медицинской страховки на каждого пассажира за все дни тура бронирование произведено не будет.

Отзывы

Учитывая категорию пассажиров (а это довольно солидные и обеспеченные люди), найти отзывов в сети не удалось. И неудивительно, высшее общество мало заботится о ведении страниц в социальных сетях и не публикует посты в отзовиках. И наоборот. Тем, кто любит публиковать отзывы, такое путешествие часто не по карману. Все, что можно найти – это фотографии блогеров внутри вагонов и на фоне уникального поезда. И то, они признаются, что попасть внутрь можно с большим трудом, поскольку компания-перевозчик уделяет максимум внимания безопасности пассажиров и их комфорту. Все без исключения блогеры восхищены роскошью интерьеров и уровнем комфорта поезда. Не зря его считают одним из пяти лучших железнодорожных составов мира.