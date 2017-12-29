Команда железнодорожников заняла весь пьедестал почета на «Лыжне России», что состоялась 26 марта в г. Алдане. В финале традиционных забегов – массовом и спортивном они показали лучший результат в своей возрастной категории. Победители получили знаки отличия – золотые, серебряные и бронзовые. Их обладателям положены единоразовые выплаты до 10 000 рублей. Команда «АК «ЖДЯ» также стала лучшей по итогам сдачи норм ГТО.
Дополнительный поезд №196, курсирующий по направлению Москва – Симферополь в целях усиления пассажирского сообщения с южными городами России будет продлен до 10 апреля. Также отправлен запрос на продление маршрута на майские праздники. В условиях повышенного спроса АО «ЖД» принимает оперативные меры и увеличивает составы, дополняя их преимущественно плацкартными вагонами, которые позволяют перевозить большее количество пассажиров. Билеты уже в продаже.
На МЦД-4 появилась новая станция – «Минская». На открытии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления АО «ЖД» Олег Белозёров. Электропоезда останавливаются на новой станции с 4 апреля. Остановочный пункт имеет одну платформу и оснащен 20-метровым навесом, защищающим пассажиров от осадков на пути до ближайшей станции метро. Для спуска с платформы имеется лифт и 2 эскалатора. Для маломобильных пассажиров предусмотрены удобства. Вскоре на станции будут оборудованы дополнительные платформы с выходом на путепровод Киевского направления.
