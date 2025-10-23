Frage Antwort Unterstützung Navigator
Umsteigestationen NOVOSIBIRSK - MEZHDURECHENSK

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
ALTAYSKAYA
ALTAYSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 8h 44min
Gesamtreisezeit
von 12h 17min
ARTIESHTA
ARTIESHTA
Wählen
Transferzeit
von 14h 35min
Gesamtreisezeit
von 8h 27min
KISELEVSK
KISELEVSK
Wählen
Transferzeit
von 10h 54min
Gesamtreisezeit
von 8h 20min
PROKOPEVSK
PROKOPEVSK
Wählen
Transferzeit
von 10h 58min
Gesamtreisezeit
von 8h 11min
OMSK
OMSK
Wählen
Transferzeit
von 2h 38min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 8h 26min
BARNAUL
BARNAUL
Wählen
Transferzeit
von 10h 18min
Gesamtreisezeit
von 13h 3min
TATARSKAYA
TATARSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 8h 41min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 3h 24min
MOSCOW
MOSCOW
Wählen
Transferzeit
von 7h 20min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 16h 46min
KALACHINSKAYA
KALACHINSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 5h 15min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 7h 4min
NOVOKUZNETSK
NOVOKUZNETSK
Wählen
Transferzeit
von 12h 4min
Gesamtreisezeit
von 8h 32min
PERM
PERM
Wählen
Transferzeit
von 1h 33min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 33min
YAROSLAVL
YAROSLAVL
Wählen
Transferzeit
von 2h 52min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 16h 24min
EKATERINBURG
EKATERINBURG
Wählen
Transferzeit
von 6h 55min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 50min
PERVOURALSK
PERVOURALSK
Wählen
Transferzeit
von 4h 21min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 34min
NAZIEVAEVSKAYA
NAZIEVAEVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 2h 26min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 14h 4min
BALEZINO
BALEZINO
Wählen
Transferzeit
von 5h 11min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 7h 8min
GLAZOV
GLAZOV
Wählen
Transferzeit
von 3h 17min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 9h 2min
BUY
BUY
Wählen
Transferzeit
von 9h 4min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 11h 3min
SHARYA
SHARYA
Wählen
Transferzeit
von 17h 51min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 2h 16min
MANTUROVO
MANTUROVO
Wählen
Transferzeit
von 15h 50min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 4h 17min
NEYA
NEYA
Wählen
Transferzeit
von 14h 6min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 6h 1min
NOMZHA
NOMZHA
Wählen
Transferzeit
von 13h 33min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 6h 34min
SVECHA
SVECHA
Wählen
Transferzeit
von 21h 42min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 22h 25min
NIKOLO-POLOMA
NIKOLO-POLOMA
Wählen
Transferzeit
von 13h 6min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 7h 1min
ANTROPOVO
ANTROPOVO
Wählen
Transferzeit
von 12h 18min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 7h 49min
LOPAREVO
LOPAREVO
Wählen
Transferzeit
von 11h 41min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 8h 26min
GALICH
GALICH
Wählen
Transferzeit
von 10h 53min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 9h 14min
LYUBIM
LYUBIM
Wählen
Transferzeit
von 7h 24min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 12h 43min
BRANTOVKA
BRANTOVKA
Wählen
Transferzeit
von 14h 55min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 5h 12min
DANILOV
DANILOV
Wählen
Transferzeit
von 6h 13min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 13h 54min
TYUMEN
TYUMEN
Wählen
Transferzeit
von 18h 40min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 1h 27min
BOGDANOVICH
BOGDANOVICH
Wählen
Transferzeit
von 10h 35min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 9h 32min
TALITSA
TALITSA
Wählen
Transferzeit
von 14h 13min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 54min
ZAVODOUKOVSKAYA
ZAVODOUKOVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 21h 21min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 46min
KAMIESHLOV
KAMIESHLOV
Wählen
Transferzeit
von 12h 10min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 57min
ABAKAN
ABAKAN
Wählen
Transferzeit
von 14h 52min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 6h 49min
KOTELNICH
KOTELNICH
Wählen
Transferzeit
von 23h 8min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 20h 59min
