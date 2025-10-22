Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Новосибирск - МЕЖДУРЕЧЕНСК

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
ISHIM
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 32м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 47м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
NAZIEVAEVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 10м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 23м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 57м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 23м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
KIROV
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 30м
Общее время в пути
от 3дн 13ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
ZAVODOUKOVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 4м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
BALEZINO
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 33м
Общее время в пути
от 3дн 5ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
GLAZOV
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 43м
Общее время в пути
от 3дн 7ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
SHARYA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 9м
Общее время в пути
от 4дн 25м		 Выбрать
Станция пересадки
MANTUROVO
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 14м
Общее время в пути
от 4дн 2ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
SVECHA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 35м
Общее время в пути
от 3дн 20ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
BRANTOVKA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 20м
Общее время в пути
от 4дн 3ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 8м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
PERM
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 34м
Общее время в пути
от 3дн 1ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
KOTELNICH
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 4м
Общее время в пути
от 3дн 18ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 24м
Общее время в пути
от 5дн 1ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
NEYA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 9м
Общее время в пути
от 4дн 4ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
NOMZHA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 32м
Общее время в пути
от 4дн 4ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
NIKOLO-POLOMA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 2м
Общее время в пути
от 4дн 5ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
ANTROPOVO
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 12м
Общее время в пути
от 4дн 6ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
GALICH
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 48м
Общее время в пути
от 4дн 7ч 31м		 Выбрать
