Frage Antwort Unterstützung Navigator
Keine direkten Züge gefunden. Umladestation auswählen

Umsteigestationen UFA - SAMARA

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
SIEZRAN
Wählen
Transferzeit
von 2h 7min
Gesamtreisezeit
von 13h 5min		 Wählen
Umladestation
CHELYABINSK
Wählen
Transferzeit
von 1h 17min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 3h 13min		 Wählen
Umladestation
MIASS
Wählen
Transferzeit
von 1h 42min
Gesamtreisezeit
von 23h 40min		 Wählen
Umladestation
ZLATOUST
Wählen
Transferzeit
von 1h 50min
Gesamtreisezeit
von 21h 20min		 Wählen
Umladestation
BERDYAUSH
Wählen
Transferzeit
von 1h
Gesamtreisezeit
von 19h 21min		 Wählen
Umladestation
NOVOOTRADNAYA
Wählen
Transferzeit
von 1h 2min
Gesamtreisezeit
von 8h 25min		 Wählen
Umladestation
RAEVKA
Wählen
Transferzeit
von 1h 20min
Gesamtreisezeit
von 8h 39min		 Wählen
Umladestation
ABDULINO
Wählen
Transferzeit
von 1h 1min
Gesamtreisezeit
von 8h 21min		 Wählen
Umladestation
AKSAKOVO
Wählen
Transferzeit
von 1h 5min
Gesamtreisezeit
von 8h 28min		 Wählen
Umladestation
BUGURUSLAN
Wählen
Transferzeit
von 1h 38min
Gesamtreisezeit
von 8h 21min		 Wählen
Umladestation
UST-KATAV
Wählen
Transferzeit
von 1h 1min
Gesamtreisezeit
von 16h 10min		 Wählen
Umladestation
VYAZOVAYA
Wählen
Transferzeit
von 1h 51min
Gesamtreisezeit
von 16h 45min		 Wählen
Umladestation
KROPACHEVO
Wählen
Transferzeit
von 1h 40min
Gesamtreisezeit
von 14h 52min		 Wählen
Umladestation
ASHA
Wählen
Transferzeit
von 2h 27min
Gesamtreisezeit
von 12h 39min		 Wählen
Support-Team
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
Lesen Sie die vollständigen Informationen
rent-car.app
Wir akzeptieren zur Zahlung:
/ 4 gründe, bei uns zu kaufen /
  • 7 jahre
    stabile Leistung
    Seit vielen Jahren helfen wir unseren Kunden, nicht nur in Russland, sondern auch in Länder im nahen und fernen Ausland bequem zu reisen. Die Anzahl der zufriedenen Benutzer des Dienstes wächst nur. Macht mit!
  • Zeitersparnis
    Die Bestellung von Bahntickets ist so einfach wie möglich - Sie werden das gewünschte Ticket leicht in wenigen Sekunden finden und kaufen. Es ist so einfach, dass es unterwegs, im Stau oder an einer Ampel gemacht werden kann. Jeder kann damit umgehen, auch ohne Erfahrung bei der Online-Buchung von Bahntickets.
  • Selbständig
    Sitzauswahl
    Sie wählen bei der Buchung eines Tickets selbst die bequemste Position für Sie aus. Das Abteil, die Sitzkarte, näher oder weiter zur Mitte des Wagens, die Wagennummer, in der Nähe des Fensters oder nicht - jede Option Ihrer Wahl.. Aber ein kleiner Tipp: Je früher die Buchung erfolgt, desto größer ist die Auswahl an Plätzen für die Buchung.
  • Sichere
    Zahlung
    Bestellen Sie Tickets auf der Website von rusbiletnapoezd.ru ist absolut sicher. Ihre persönlichen Daten, Ihre Passnummer, Ihre Kreditkartendaten und alle anderen vertraulichen Informationen werden durch zuverlässige Sicherheitsstandards streng geschützt. Unser Service ist eine Garantie für Sicherheit.
Abonniere unseren Newsletter
zhd.online

EKSTRIP LLC, 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Prospekt, 32.
STEUER-ID: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru Fragen Sie einen Spezialisten

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Die Ticketpreise verstehen sich inklusive Servicegebühr. Der endgültige Preis wird auf dem Kaufbestätigungsbildschirm angezeigt.

Wir akzeptieren zur Zahlung:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru