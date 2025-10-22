Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Уфа - Самара

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч
Общее время в пути
от 13ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
ASHA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 4м
Общее время в пути
от 12ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
KROPACHEVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 38м
Общее время в пути
от 14ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
ABDULINO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 1м
Общее время в пути
от 8ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
AKSAKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 5м
Общее время в пути
от 8ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
UST-KATAV
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 19м
Общее время в пути
от 16ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
VYAZOVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 34м
Общее время в пути
от 16ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
BERDYAUSH
Выбрать
Время пересадки
от 1ч
Общее время в пути
от 19ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
ZLATOUST
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 37м
Общее время в пути
от 21ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
MIASS
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 2м
Общее время в пути
от 23ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
CHELYABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 35м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOOTRADNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 2м
Общее время в пути
от 8ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
RAEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 20м
Общее время в пути
от 8ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
BUGURUSLAN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 21м
Общее время в пути
от 8ч 12м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
rent-car.app
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты
Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров
Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C
Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство
Поезда-отели: новый формат длительных путешествий Поезда-отели: новый формат длительных путешествий
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru