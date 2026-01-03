|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeit von 1h 17min
Gesamtreisezeit von 5Tage 12h 1min
|
Umladestation
MOSCOW
Transferzeit von 1h 42min
Gesamtreisezeit von 7Tage 16h 35min
|
Umladestation
TYUMEN
Transferzeit von 4h 46min
Gesamtreisezeit von 5Tage 11h 53min
|
Umladestation
PERM
Transferzeit von 1h 22min
Gesamtreisezeit von 6Tage 5min
|
Umladestation
BARABINSK
Transferzeit von 1h 47min
Gesamtreisezeit von 5Tage 9h 18min
|
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOYE
Transferzeit von 1h 32min
Gesamtreisezeit von 5Tage 9h 27min
|
Umladestation
YURGA
Transferzeit von 1h 16min
Gesamtreisezeit von 5Tage 10h 32min
|
Umladestation
NOVOSIBIRSK
Transferzeit von 1h 38min
Gesamtreisezeit von 5Tage 9h 42min
|
Umladestation
OMSK
Transferzeit von 1h 31min
Gesamtreisezeit von 5Tage 7h 44min
|
Umladestation
TATARSKAYA
Transferzeit von 1h 22min
Gesamtreisezeit von 5Tage 8h 59min
|
Umladestation
ANZHERSKAYA
Transferzeit von 1h 30min
Gesamtreisezeit von 5Tage 10h 5min
|
Umladestation
TAYGA
Transferzeit von 1h 45min
Gesamtreisezeit von 5Tage 10h 3min
|
Umladestation
KRASNOYARSK
Transferzeit von 1h 39min
Gesamtreisezeit von 5Tage 10h 9min
|
Umladestation
MARIINSK
Transferzeit von 2h 9min
Gesamtreisezeit von 5Tage 9h 26min
|
Umladestation
TYAZHIN
Transferzeit von 1h 35min
Gesamtreisezeit von 5Tage 10h 2min
|
Umladestation
BOGOTOL
Transferzeit von 1h 31min
Gesamtreisezeit von 5Tage 10h 8min
|
Umladestation
ACHINSK
Transferzeit von 1h 30min
Gesamtreisezeit von 5Tage 10h 18min
|
Umladestation
KIROV
Transferzeit von 6h 36min
Gesamtreisezeit von 6Tage 15h 11min
|
Umladestation
KUNGUR
Transferzeit von 12h 5min
Gesamtreisezeit von 6Tage 1h 2min
|
Umladestation
CHANIE
Transferzeit von 23h 48min
Gesamtreisezeit von 5Tage 12h 47min
|
Umladestation
BOLOTNAYA
Transferzeit von 22h 12min
Gesamtreisezeit von 5Tage 14h 23min
|
Umladestation
BALEZINO
Transferzeit von 13h 54min
Gesamtreisezeit von 6Tage 7h 53min
|
Umladestation
GLAZOV
Transferzeit von 12h 4min
Gesamtreisezeit von 6Tage 9h 43min
|