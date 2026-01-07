|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
EKATERINBURG
Время пересадкиот 2ч 7м
Общее время в путиот 5дн 12ч 1м
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадкиот 1ч 42м
Общее время в путиот 7дн 16ч 35м
Станция пересадки
TYUMEN
Время пересадкиот 4ч 46м
Общее время в путиот 5дн 11ч 53м
Станция пересадки
BARABINSK
Время пересадкиот 11ч 57м
Общее время в путиот 5дн 9ч 18м
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Время пересадкиот 11ч 48м
Общее время в путиот 5дн 9ч 27м
Станция пересадки
OMSK
Время пересадкиот 1ч 31м
Общее время в путиот 5дн 7ч 44м
Станция пересадки
TATARSKAYA
Время пересадкиот 12ч 16м
Общее время в путиот 5дн 8ч 59м
