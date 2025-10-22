FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations KIZILYURT - NIZHNEVARTOVSK

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
SARATOV
Choose
Transfer time
from 10h 54min
Total travel time
from 3d 2h 34min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 10h 18min
Total travel time
from 3d 6h 27min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 10h 55min
Total travel time
from 3d 5h		 Choose
Transfer station
KAMIESHLOV
Choose
Transfer time
from 10h 30min
Total travel time
from 3d 6h 12min		 Choose
Transfer station
URBAH
Choose
Transfer time
from 15h 12min
Total travel time
from 3d 6h		 Choose
Transfer station
SAMARA
Choose
Transfer time
from 12h 54min
Total travel time
from 3d 7h 16min		 Choose
Transfer station
NOVOOTRADNAYA
Choose
Transfer time
from 11h 55min
Total travel time
from 3d 8h 8min		 Choose
Transfer station
BUGURUSLAN
Choose
Transfer time
from 11h 48min
Total travel time
from 3d 8h 8min		 Choose
Transfer station
RAEVKA
Choose
Transfer time
from 12h 17min
Total travel time
from 3d 7h 58min		 Choose
Transfer station
ABDULINO
Choose
Transfer time
from 12h 8min
Total travel time
from 3d 8h 9min		 Choose
Transfer station
AKSAKOVO
Choose
Transfer time
from 12h 20min
Total travel time
from 3d 8h 3min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Choose
Transfer time
from 15h 32min
Total travel time
from 3d 3h 15min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Choose
Transfer time
from 16h 47min
Total travel time
from 3d 4h 25min		 Choose
Transfer station
SENNAYA
Choose
Transfer time
from 15h 36min
Total travel time
from 3d 3h 11min		 Choose
Transfer station
ANISOVKA
Choose
Transfer time
from 12h 31min
Total travel time
from 3d 8h 41min		 Choose
Transfer station
KULATKA
Choose
Transfer time
from 15h 34min
Total travel time
from 3d 3h 13min		 Choose
Transfer station
VOZROZHDENIE
Choose
Transfer time
from 15h 34min
Total travel time
from 3d 3h 13min		 Choose
Transfer station
UFA
Choose
Transfer time
from 20h 29min
Total travel time
from 3d 7h 18min		 Choose
Transfer station
CHAPAEVSK
Choose
Transfer time
from 11h 44min
Total travel time
from 3d 9h 28min		 Choose
Transfer station
DAVLEKANOVO
Choose
Transfer time
from 19h 50min
Total travel time
from 3d 7h 57min		 Choose
Transfer station
ASHA
Choose
Transfer time
from 19h 30min
Total travel time
from 3d 8h 17min		 Choose
Transfer station
BOGDANOVICH
Choose
Transfer time
from 18h 2min
Total travel time
from 3d 9h 45min		 Choose
Transfer station
BERDYAUSH
Choose
Transfer time
from 19h 3min
Total travel time
from 3d 8h 44min		 Choose
Transfer station
UST-KATAV
Choose
Transfer time
from 19h 1min
Total travel time
from 3d 8h 46min		 Choose
Transfer station
VERHNIY UFALEY
Choose
Transfer time
from 18h 13min
Total travel time
from 3d 9h 34min		 Choose
Transfer station
MIASS
Choose
Transfer time
from 18h 31min
Total travel time
from 3d 9h 16min		 Choose
Transfer station
ZLATOUST
Choose
Transfer time
from 19h 9min
Total travel time
from 3d 8h 38min		 Choose
Transfer station
SULEYA
Choose
Transfer time
from 19h 4min
Total travel time
from 3d 8h 43min		 Choose
Transfer station
VYAZOVAYA
Choose
Transfer time
from 19h 1min
Total travel time
from 3d 8h 46min		 Choose
Transfer station
KROPACHEVO
Choose
Transfer time
from 19h 36min
Total travel time
from 3d 8h 11min		 Choose
Transfer station
KIESHTIEM
Choose
Transfer time
from 18h 7min
Total travel time
from 3d 9h 40min		 Choose
Transfer station
TIHORETSKAYA
Choose
Transfer time
from 15h 28min
Total travel time
from 3d 22h 34min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
rent-car.app
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru