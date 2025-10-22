Frage Antwort Unterstützung Navigator
Umsteigestationen KIZILYURT - NIZHNEVARTOVSK

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
SARATOV
Transferzeit
von 10h 54min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 2h 34min
Umladestation
TYUMEN
Transferzeit
von 10h 18min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 6h 27min
Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeit
von 10h 55min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 5h
Umladestation
KAMIESHLOV
Transferzeit
von 10h 30min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 6h 12min
Umladestation
URBAH
Transferzeit
von 15h 12min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 6h
Umladestation
SAMARA
Transferzeit
von 12h 54min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 7h 16min
Umladestation
NOVOOTRADNAYA
Transferzeit
von 11h 55min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 8h 8min
Umladestation
BUGURUSLAN
Transferzeit
von 11h 48min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 8h 8min
Umladestation
RAEVKA
Transferzeit
von 12h 17min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 7h 58min
Umladestation
ABDULINO
Transferzeit
von 12h 8min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 8h 9min
Umladestation
AKSAKOVO
Transferzeit
von 12h 20min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 8h 3min
Umladestation
SIEZRAN
Transferzeit
von 15h 32min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3h 15min
Umladestation
CHELYABINSK
Transferzeit
von 16h 47min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 4h 25min
Umladestation
SENNAYA
Transferzeit
von 15h 36min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3h 11min
Umladestation
ANISOVKA
Transferzeit
von 12h 31min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 8h 41min
Umladestation
KULATKA
Transferzeit
von 15h 34min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3h 13min
Umladestation
VOZROZHDENIE
Transferzeit
von 15h 34min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3h 13min
Umladestation
UFA
Transferzeit
von 20h 29min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 7h 18min
Umladestation
CHAPAEVSK
Transferzeit
von 11h 44min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 9h 28min
Umladestation
DAVLEKANOVO
Transferzeit
von 19h 50min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 7h 57min
Umladestation
ASHA
Transferzeit
von 19h 30min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 8h 17min
Umladestation
BOGDANOVICH
Transferzeit
von 18h 2min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 9h 45min
Umladestation
BERDYAUSH
Transferzeit
von 19h 3min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 8h 44min
Umladestation
UST-KATAV
Transferzeit
von 19h 1min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 8h 46min
Umladestation
VERHNIY UFALEY
Transferzeit
von 18h 13min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 9h 34min
Umladestation
MIASS
Transferzeit
von 18h 31min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 9h 16min
Umladestation
ZLATOUST
Transferzeit
von 19h 9min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 8h 38min
Umladestation
SULEYA
Transferzeit
von 19h 4min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 8h 43min
Umladestation
VYAZOVAYA
Transferzeit
von 19h 1min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 8h 46min
Umladestation
KROPACHEVO
Transferzeit
von 19h 36min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 8h 11min
Umladestation
KIESHTIEM
Transferzeit
von 18h 7min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 9h 40min
Umladestation
TIHORETSKAYA
Transferzeit
von 15h 28min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 22h 34min
