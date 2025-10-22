|Станция пересадки
Время пересадки
Общее время в пути
|
SARATOV
|
от 10ч 54м
|
от 3дн 2ч 34м
|
TYUMEN
|
от 10ч 18м
|
от 3дн 6ч 27м
|
EKATERINBURG
|
от 10ч 55м
|
от 3дн 5ч
|
KAMIESHLOV
|
от 10ч 30м
|
от 3дн 6ч 12м
|
URBAH
|
от 15ч 12м
|
от 3дн 6ч
|
SAMARA
|
от 12ч 54м
|
от 3дн 7ч 16м
|
NOVOOTRADNAYA
|
от 11ч 55м
|
от 3дн 8ч 8м
|
BUGURUSLAN
|
от 11ч 48м
|
от 3дн 8ч 8м
|
RAEVKA
|
от 12ч 17м
|
от 3дн 7ч 58м
|
ABDULINO
|
от 12ч 8м
|
от 3дн 8ч 9м
|
AKSAKOVO
|
от 12ч 20м
|
от 3дн 8ч 3м
|
SIEZRAN
|
от 15ч 32м
|
от 3дн 3ч 15м
|
CHELYABINSK
|
от 16ч 47м
|
от 3дн 4ч 25м
|
SENNAYA
|
от 15ч 36м
|
от 3дн 3ч 11м
|
ANISOVKA
|
от 12ч 31м
|
от 3дн 8ч 41м
|
KULATKA
|
от 15ч 34м
|
от 3дн 3ч 13м
|
VOZROZHDENIE
|
от 15ч 34м
|
от 3дн 3ч 13м
|
UFA
|
от 20ч 29м
|
от 3дн 7ч 18м
|
CHAPAEVSK
|
от 11ч 44м
|
от 3дн 9ч 28м
|
DAVLEKANOVO
|
от 19ч 50м
|
от 3дн 7ч 57м
|
ASHA
|
от 19ч 30м
|
от 3дн 8ч 17м
|
BOGDANOVICH
|
от 18ч 2м
|
от 3дн 9ч 45м
|
BERDYAUSH
|
от 19ч 3м
|
от 3дн 8ч 44м
|
UST-KATAV
|
от 19ч 1м
|
от 3дн 8ч 46м
|
VERHNIY UFALEY
|
от 18ч 13м
|
от 3дн 9ч 34м
|
MIASS
|
от 18ч 31м
|
от 3дн 9ч 16м
|
ZLATOUST
|
от 19ч 9м
|
от 3дн 8ч 38м
|
SULEYA
|
от 19ч 4м
|
от 3дн 8ч 43м
|
VYAZOVAYA
|
от 19ч 1м
|
от 3дн 8ч 46м
|
KROPACHEVO
|
от 19ч 36м
|
от 3дн 8ч 11м
|
KIESHTIEM
|
от 18ч 7м
|
от 3дн 9ч 40м
|
TIHORETSKAYA
|
от 15ч 28м
|
от 3дн 22ч 34м
|Выбрать