«Ласточка» соединит Имеретинский Курорт и Кавказскую

10:47

С 20 июля маршрут дневного поезда «Ласточка» сообщением Имеретинский Курорт – Армавир продлевается до станции Кавказская (г. Кропоткин). Поезд будет отправляться со станции Имеретинский курорт в 16:06 и прибывать на станцию Кавказская в 23:59 (время прибытия и отправления по станции Армавир не меняется).

В обратном направлении «Ласточка» начнет курсировать по удлиненному маршруту с 21 июля. Она будет ежедневно отправляться со станции Кавказская в 05:09 и прибывать в Имеретинский Курорт в 12:55.

По маршруту следования предусмотрены остановки на станциях Гулькевичи, Кубанская, Армавир, Курганная, Кошехабль, Гиагинская, Белореченская, Хадыженск, Туапсе, Шепси, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста, Адлер.

Оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.