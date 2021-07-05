Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Ласточка» соединит Имеретинский Курорт и Кавказскую

2021-07-05 10:47
«Ласточка» соединит Имеретинский Курорт и Кавказскую
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 20 июля маршрут дневного поезда «Ласточка» сообщением Имеретинский Курорт – Армавир продлевается до станции Кавказская (г. Кропоткин). Поезд будет отправляться со станции Имеретинский курорт в 16:06 и прибывать на станцию Кавказская в 23:59 (время прибытия и отправления по станции Армавир не меняется).

В обратном направлении «Ласточка» начнет курсировать по удлиненному маршруту с 21 июля. Она будет ежедневно отправляться со станции Кавказская в 05:09 и прибывать в Имеретинский Курорт в 12:55.

По маршруту следования предусмотрены остановки на станциях Гулькевичи, Кубанская, Армавир, Курганная, Кошехабль, Гиагинская, Белореченская, Хадыженск, Туапсе, Шепси, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста, Адлер.

Оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД. 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru