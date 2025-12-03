/ Новости /

Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 11-м месяце 2025 года объем грузовых операций на Свердловской железнодорожной линии достиг 10,1 миллиона тонн. 2025-12-03 11:58 В 11-м месяце 2025 года объем грузовых операций на Свердловской...
Транспортировка пассажиров по Московской железной дороге в ноябре этого года увеличилась почти на 7% 2025-12-03 11:43 Транспортировка пассажиров по Московской железной дороге в ноябре этого...
С января по ноябрь текущего года на Калининградской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок минерально-строительных материалов на 16%. 2025-12-03 10:34 С января по ноябрь текущего года на Калининградской железнодорожной линии...
С января по ноябрь 2025 года, на железнодорожной линии Красноярска было транспортировано свыше 7 миллионов пассажиров. 2025-12-03 10:26 С января по ноябрь 2025 года, на железнодорожной линии Красноярска было...
С января по ноябрь 2025 года на Забайкальской железнодорожной линии было перевезено более 20,4 млн тонн груза. 2025-12-03 09:05 С января по ноябрь 2025 года на Забайкальской железнодорожной линии было...
С января по ноябрь 2025 года, Куйбышевская железная дорога обслужила 19,8 миллиона пассажиров. 2025-12-02 16:34 С января по ноябрь 2025 года, Куйбышевская железная дорога обслужила 19,8...
В 11-м месяце 2025 года объем грузовых операций на Куйбышевской железнодорожной магистрали достиг 4,6 миллионов тонн. 2025-12-02 16:27 В 11-м месяце 2025 года объем грузовых операций на Куйбышевской...
За период с января по ноябрь текущего года на Калининградской железнодорожной линии наблюдался рост погрузки зерна на 31,6%. 2025-12-02 16:21 За период с января по ноябрь текущего года на Калининградской...
На Южно-Восточной железной дороге прошли обсуждения о возможностях совместной работы с промышленными компаниями Воронежской области. 2025-12-02 16:13 На Южно-Восточной железной дороге прошли обсуждения о возможностях...
Загрузка нефти и нефтепродуктов на Горьковской железной дороге с января по ноябрь текущего года увеличилась примерно на 21% 2025-12-02 15:51 Загрузка нефти и нефтепродуктов на Горьковской железной дороге с января по...
Бизнес-зал был открыт на Московском Казанском вокзале. 2025-12-02 13:46 Бизнес-зал был открыт на Московском Казанском вокзале.
Олег Белозеров вручил сотрудникам РЖД награды государственного и корпоративного уровня. 2025-12-02 12:20 Олег Белозеров вручил сотрудникам РЖД награды государственного и...
В 11-м месяце 2025 года со станций и вокзалов Свердловской железнодорожной магистрали было отправлено 2,6 миллиона путешественников. 2025-12-02 12:12 В 11-м месяце 2025 года со станций и вокзалов Свердловской железнодорожной...
В компании Российские Железные Дороги был заключен трудовой договор на период 2026-2028 годов. 2025-12-02 10:39 В компании Российские Железные Дороги был заключен трудовой договор на...
В ноябре 2025 года на Северной железнодорожной линии было перевезено 4,2 млн тонн груза. 2025-12-01 16:17 В ноябре 2025 года на Северной железнодорожной линии было перевезено 4,2...
