О движении пассажирских поездов на Забайкальской железной дороге

23 июля 2021 года на Забайкальской железной дороге из-за смыва опоры моста на перегоне Куэнга – Укурей в Забайкальском крае остановлено движение поездов в обоих направлениях. Ожидается задержка пассажирского поезда №12 сообщением Самара – Владивосток.
К месту происшествия направлены противоразмывные и восстановительные поезда.
На Забайкальской железной дороге в режим чрезвычайной ситуации приведены силы путеремонтного комплекса оперативного реагирования. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «ЖД» и на Забайкальской железной дороге созданы оперативные штабы.
Забайкальская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.
ОАО «ЖД» принимает все необходимые меры по скорейшему вводу поездов в график движения.
Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России – бесплатный).