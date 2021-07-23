На Красноярской железной дороге в расписании появятся дополнительные электропоезда до Иланского

11:59

Для удобства пассажиров с 24 июля компания «Краспригород» назначает дополнительные электропоезда на популярном направлении от Красноярска до Иланского.

Поезда будут курсировать следующим образом:

№ 6903 Иланская – Красноярск (отправление со станции Иланская в 09:28, прибытие на станцию Красноярск в 14:24) назначается по субботам, понедельникам и вторникам;

№ 6906 Красноярск – Иланская (отправление со станции Красноярск в 18:18, прибытие на станцию Иланская в 23:15) назначается по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам (ранее – только по пятницам).

Время указано местное.

Уточнить стоимость проезда и расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».

Пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.