Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Красноярской железной дороге в расписании появятся дополнительные электропоезда до Иланского

2021-07-23 11:59
На Красноярской железной дороге в расписании появятся дополнительные электропоезда до Иланского
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для удобства пассажиров с 24 июля компания «Краспригород» назначает дополнительные электропоезда на популярном направлении от Красноярска до Иланского.

Поезда будут курсировать следующим образом:

  • № 6903 Иланская – Красноярск (отправление со станции Иланская в 09:28, прибытие на станцию Красноярск в 14:24) назначается по субботам, понедельникам и вторникам;
  • № 6906 Красноярск – Иланская (отправление со станции Красноярск в 18:18, прибытие на станцию Иланская в 23:15) назначается по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам (ранее – только по пятницам).

Время указано местное.

Уточнить стоимость проезда и расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».

Пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД. 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru