На Красноярской железной дороге в расписании появятся дополнительные электропоезда до Иланского

Для удобства пассажиров с 24 июля компания «Краспригород» назначает дополнительные электропоезда на популярном направлении от Красноярска до Иланского.
Поезда будут курсировать следующим образом:
Время указано местное.
Уточнить стоимость проезда и расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».
Пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.