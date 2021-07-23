25 июля изменяется расписание пригородных поездов на Балтийском направлении Калининградской железной дороги

10:22

В воскресенье, 25 июля, поезда между Калининградом и Балтийском будут курсировать по измененному расписанию.

В частности, утренний поезд, отправляющийся из Калининграда в Балтийск в 08:10, в этот день проследует только до станции Шиповка.

В Балтийск первый поезд в этот день отправится в 12:30 и проследует по маршруту со всеми остановками. Второй поезд до Балтийска отправится с Южного вокзала в 13:10 с остановками на станциях Западный-Новый, о. п. Брусничная, Лесное-Новое, о. п. Люблино.

Из Балтийска 25 июля назначены 3 поезда со временем отправления в 14:25, 16:25 и 18:00. Рельсобусы проследуют в Калининград со всеми остановками в пути.

Изменения в расписание пригородных поездов внесены в связи с введенными ограничениями на период праздничных мероприятий, посвященных Дню Военно-морского флота.

С расписанием пригородных поездов и изменениями к нему можно ознакомиться на сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». Также напоминаем о необходимости соблюдать на объектах железнодорожной инфраструктуры противоэпидемические правила, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.