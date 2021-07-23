Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2021-07-23 14:48
Схема перевозки пассажиров по Транссибирской магистрали в Забайкальском крае 23 июля
ОАО «ЖД», несмотря на приостановку движения поездов на перегоне Куэнга – Укурей в Забайкальском крае, предпринимает все меры для перевозки пассажиров по маршрутам следования.

В настоящий момент с востока к участку подъехали 3 поезда: Владивосток – Москва (№ 1), Владивосток – Самара (№ 11) и Благовещенск – Чита (№ 391). Пассажиры этих поездов будут перевезены на автобусах от станции Чернышевск до станции Шилка. После этого они проследуют на поездах до мест назначения.

С запада к участку подошел поезд Самара – Владивосток (№ 12). Его пассажиры также будут перевезены на автобусах от Шилки до Чернышевска и далее проследуют на поезде.

Поезд Владивосток – Москва (№ 2) остановлен в Чите. Его пассажиры будут размещены в гостиницах и отправлены чартерным рейсом в Хабаровск в субботу 24 июля, а затем отправятся к местам назначения поездами.

Все пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и дополнительным питанием.

О перевозках пассажиров по барьерному участку 24 июля будет сообщено дополнительно.

