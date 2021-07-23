Схема перевозки пассажиров по Транссибирской магистрали 24 июля

17:29

В субботу по Транссибу к месту размыва железнодорожного моста продолжат следовать пассажирские поезда. Чтобы доставить их пассажиров до мест назначения, ОАО «ЖД» организует следующую схему передвижения.

Со стороны Дальнего Востока движутся поезда №№ 1 и 61 Владивосток – Москва, а также № 7 Владивосток – Омск, в которых 545 пассажиров нужно перевезти за место размыва. Их самолетами из Благовещенска отправят далее по маршруту. На станции, которые находятся между Благовещенском и местом размыва, пассажиры будут доставлены поездом.

С западной стороны поезда №№ 2 и 62 Москва – Владивосток и № 8 Омск – Владивосток проследуют до Читы, откуда 615 пассажиров будут перевезены самолетами до Хабаровска, а далее – поездами до мест назначения.