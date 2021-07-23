Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Схема перевозки пассажиров по Транссибирской магистрали 24 июля

2021-07-23 17:29
Схема перевозки пассажиров по Транссибирской магистрали 24 июля
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В субботу по Транссибу к месту размыва железнодорожного моста продолжат следовать пассажирские поезда. Чтобы доставить их пассажиров до мест назначения, ОАО «ЖД» организует следующую схему передвижения.

Со стороны Дальнего Востока движутся поезда №№ 1 и 61 Владивосток – Москва, а также № 7 Владивосток – Омск, в которых 545 пассажиров нужно перевезти за место размыва. Их самолетами из Благовещенска отправят далее по маршруту. На станции, которые находятся между Благовещенском и местом размыва, пассажиры будут доставлены поездом.

С западной стороны поезда №№ 2 и 62 Москва – Владивосток и № 8 Омск – Владивосток проследуют до Читы, откуда 615 пассажиров будут перевезены самолетами до Хабаровска, а далее – поездами до мест назначения.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru