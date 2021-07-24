Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О доставке пассажиров задерживающихся на Транссибе поездов

2021-07-24 19:14
Более 2,5 тыс. пассажиров поездов, задержанных из-за ЧС в Забайкальском крае, перевезены 24 июля холдингом «ЖД» через барьерное место с использованием схемы мультимодальной перевозки «поезда, автобусы, самолеты». Часть из них добрались до мест назначения, другие продолжили поездку по маршруту следования на поездах.

Еще 127 пассажиров размещены в гостиницах. 25 июля они будут отправлены самолетами в Хабаровск, откуда проследуют до мест назначения на поездах.

Около 1,4 тыс. пассажиров отказались от поездки на ближайшие даты. Им вернули деньги без удержания дополнительных сборов и плат.

В настоящее время следуют с опозданием 4 поезда.

Пассажиры всех задержанных поездов обеспечены водой и дополнительным питанием. Осуществляется смс-информирование о способах пересадки на другие виды транспорта пассажиров, находящихся в пути к барьерному месту или ожидающих поездку.

