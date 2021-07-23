Туристический поезд «Байкальская сказка» отправился в первый рейс

22:05

23 июля с Казанского вокзала Москвы в первый рейс отправился новый туристический поезд № 928/927 «Байкальская сказка» сообщением Москва – Нижний Новгород – Екатеринбург – Славгород – Красноярск – Иркутск. Уникальный маршрут холдинга «ЖД» позволит туристам с комфортом посетить несколько самобытных регионов России, совершив путешествие по Транссибирской магистрали.

В мероприятии, приуроченном к отправлению в первый рейс туристического поезда «Байкальская сказка», приняли участие заместитель Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова, заместитель генерального директора ОАО «ЖД» Дмитрий Пегов и генеральный директор АО «ФПК» Владимир Пястолов.

«Комплексные туристические продукты, основанные на комфортной транспортной логистике и востребованных туристических программах, сегодня становятся все более популярными. В тесном сотрудничестве с Ростуризмом, администрациями регионов и туристическими операторами мы разрабатываем уникальные предложения для путешествий в формате «поезд-отель». Мы предлагаем туристам новые направления, сервисы, услуги, комфортабельные поезда и стыковки с другими видами транспорта», – сказал Дмитрий Пегов.

Путешественники проедут более 5 тыс. км по железным дорогам, используя поезд в качестве отеля на колесах, познакомятся с достопримечательностями российских городов, совершат поездку по Кругобайкальской железной дороге, своими глазами увидят одно из самых удивительных озер нашей страны – Байкал и посетят остров Ольхон – «сердце Байкала». За это время они воспользуются 4 видами транспорта (поезд, автобус, теплоход и самолет), которые удобно стыкованы друг с другом для того, чтобы путешествие было максимально насыщенным, информативным и комфортным.

Туристический поезд «Байкальская сказка» сформирован из новых двухэтажных вагонов: купе второго этажа в них увеличены в размерах, в каждом купе имеется возможность регулировать температуру воздуха, у каждого пассажира есть индивидуальный сейф, а в одном из трех туалетных комплексов каждого вагона размещен душ. Для маломобильных пассажиров предусмотрено подъемное устройство для кресла-коляски, специально оборудованное купе и санитарный узел в одном из вагонов поезда.

На сегодняшний день организовано 2 тура. Второй экскурсионный тур запланирован на 30 июля. Путешественники прибудут из Москвы в Иркутск самолетом, ознакомятся с главными достопримечательностями Иркутска, посетят Байкал, а затем продолжат свое путешествие на «Байкальской сказке» с остановками в Красноярске, Славгороде, Екатеринбурге и Казани.

В готовый туристический пакет, который могут приобрести туристы, входит мультимодальный маршрут, экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание. С подробной информацией об актуальных туристических предложениях холдинга «ЖД» можно ознакомиться на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД».