Первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье

14:41

Первые грузовые поезда проехали по одному пути восстановленного железнодорожного моста на участке Куэнга – Укурей в Забайкальском крае. Сначала по мосту железнодорожники пропустили порожний грузовой поезд. Этого требует технология проверки надежности конструкций. Следующим успешно преодолел востановленный после разрушения стихией мост через реку Ареда в Забайкальском крае груженый состав.

После проведения тестовых испытаний конструкции моста руководством ОАО «ЖД» будет принято решение об открытии движения для пассажирских поездов.

Напомним, что 23 июля в связи с обильными аномальными осадками в Забайкальском крае произошел смыв опоры моста на перегоне Куэнга – Укурей.