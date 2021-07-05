Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 5 по 30 июля на Ленинградском вокзале ограничат въезд на парковку и вход через подъезд № 3

2021-07-05 10:32
С 5 по 30 июля на Ленинградском вокзале ограничат въезд на парковку и вход через подъезд № 3
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Чтобы улучшить организацию парковочного пространства у Ленинградского вокзала Москвы и сделать подъезд к нему на автомобилях более комфортным, с 5 по 30 июля здесь будут проводиться ремонтные работы. Они затронут территорию парковки, расположенной вдоль западного фасада рядом с зоной посадки и высадки поездов дальнего следования.

Из-за ремонтных работ парковка будет временно закрыта для въезда и выезда в периоды:

  • 6-7 июля (с 00:00 6 июля до 00:00 часов 8 июля);
  • 12-14 июля (с 12:00 12 июля до 12:00 часов 14 июля);
  • 26-28 июля (с 12:00 26 июля до 12:00 часов 28 июля).

Также в эти периоды будет закрыт подъезд № 3. Для входа в здание Ленинградского вокзала можно будет воспользоваться центральным подъездом. Проход на платформы к поездам дальнего следования, в том числе к высокоскоростным поездам «Сапсан», а также выход в город и метро с этих платформ будет осуществляться через здание вокзала.

При планировании поездки просим учесть временные ограничения, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД. 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru