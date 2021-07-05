С 5 по 30 июля на Ленинградском вокзале ограничат въезд на парковку и вход через подъезд № 3

Чтобы улучшить организацию парковочного пространства у Ленинградского вокзала Москвы и сделать подъезд к нему на автомобилях более комфортным, с 5 по 30 июля здесь будут проводиться ремонтные работы. Они затронут территорию парковки, расположенной вдоль западного фасада рядом с зоной посадки и высадки поездов дальнего следования.
Из-за ремонтных работ парковка будет временно закрыта для въезда и выезда в периоды:
Также в эти периоды будет закрыт подъезд № 3. Для входа в здание Ленинградского вокзала можно будет воспользоваться центральным подъездом. Проход на платформы к поездам дальнего следования, в том числе к высокоскоростным поездам «Сапсан», а также выход в город и метро с этих платформ будет осуществляться через здание вокзала.
При планировании поездки просим учесть временные ограничения, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.