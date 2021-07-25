Открыто движение по одному пути на железнодорожном мосту через реку Ареда в Забайкальском крае

18:18

В 17:54 (мск) открыто движение по одному пути на железнодорожном мосту через реку Ареда на перегоне Куэнга – Укурей Забайкальской железной дороги. Первым, после решения руководства ОАО «ЖД», по мосту прошел пассажирский поезд № 11 Владивосток – Самара.

Ранее по восстановленному мосту проследовали в тестовом режиме грузовые поезда и вагон-дефектоскоп, чтобы убедиться в надежности конструкции.

Восстановление моста велось и в ночное время. В нем было задействовано порядка 27 единиц автотракторной техники: 5 экскаваторов, 2 фронтальных погрузчика, 2 автокрана, 14 самосвалов, 4 бульдозера, а также путевая техника – 2 путевых машинных станции, более 100 вагонов специализированного подвижного состава. За все время проведения работ по восстановлению земляного полотна было отсыпано более 5000 кубометров щебня и бутового камня.

На месте в круглосуточном режиме работают более 350 железнодорожников.

В настоящее время выполняется подготовка к установке второго пролетного строения, ведется установка временных опор и отсыпка мостовых откосов, также будут продолжены работы по усилению земляного полотна.

Ликвидацией последствий происшествия на месте руководят заместитель генерального директора ОАО «ЖД» – начальник центральной дирекции инфраструктуры Геннадий Верховых и начальник Забайкальской железной дороги Александр Скачков.

Напомним, что 23 июля в связи с обильными аномальными осадками в Забайкальском крае произошел смыв опоры моста на перегоне Куэнга – Укурей. Движение поездов остановлено в обоих направлениях. К месту происшествия направлены противоразмывные и восстановительные поезда.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «ЖД» и на Забайкальской железной дороге созданы оперативные штабы.

Правительство Забайкальского края ввело режим чрезвычайной ситуации.

Железнодорожные пассажирские перевозки в Забайкальском крае временно приостановлены. Организована доставка пассажиров к местам назначения автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом. В ближайшее время ожидается восстановление пассажирских перевозок.

Забайкальская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Оперативную информацию о задержках и движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).