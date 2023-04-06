Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Начались масштабные работы по переключению пути на станции Москва-Пассажирская-Казанская для МЦД-3

2023-04-06 17:46
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На станции Москва-Пассажирская-Казанская начались масштабные работы по переключению 1 главного пути на постоянное местоположение. Это необходимо для продолжения строительства поворотного тоннеля, который соединит Казанское направление с Митьковской ветвью (соединительная железнодорожная ветвь между линиями Казанского направления – с одной стороны и Ярославского и Ленинградского (ОЖД) – с другой) и позволит в перспективе обеспечить движение поездов МЦД-3 Крюково – Раменское.

Работы организованы с 02:00 5 апреля до 02:00 27 апреля в круглосуточном режиме, что позволяет достичь высокой производительности, сконцентрировать материально-технические и людские ресурсы и выполнить большие объемы строительства в сжатые сроки. Так, в течение 22 дней будет произведен демонтаж 1 главного пути на участке в 1,3 км, сформировано земляное полотно, уложен новый путь и стрелочные переводы, а также возведен 70-метровый участок подпорной стены. Укладка пути будет производиться на виброизолирующие маты, чтобы снизить шумовое воздействие от работы железнодорожного транспорта.

Ежедневно на объекте задействовано около 500 человек и 40 единиц техники, в том числе буровые машины, бульдозеры, экскаваторы, строительные краны, путеукладчики, путевые машины для монтажа контактной сети. Для формирования земляного полотна подготовлено 66 тыс. кубометров песка.

Переключение 2 главного пути с временного на постоянное местоположение было произведено в августе прошлого года, после чего было начато строительство тоннеля. В настоящее время большая часть конструкций тоннеля уже возведена. Аналогичные работы по 3 и 4 путям будут проводиться в последующие периоды.

На период работ движение поездов на участке Москва – Перово организовано по соседним путям, в связи с чем внесены существенные корректировки в расписание поездов. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к проводимым работам.

Запустить движение поездов на МЦД-3 планируется в 2023 году, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

