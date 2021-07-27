Глава ЖД открыл движение по восстановленному участку Транссиба

04:58

Генеральный директор – председатель правления ОАО «ЖД» Олег Белозёров открыл движение по полностью восстановленному двухпутному участку Транссибирской магистрали в Забайкальском крае.

Глава ЖД совместно с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым осмотрели восстановленный после сильного паводка мост над рекой Ареда на перегоне Куэнга – Укурей. После укладки второго пути здесь полностью завершены восстановительные работы, движение поездов на перегоне осуществляется в штатном режиме.

«Небольшая река поднялась более чем на три метра и размыла опору моста. Климат меняется, изменилось русло реки, что привело к таким чрезвычайным последствиям. Предварительные сроки были 2,5 суток – на восстановление одного пути и 5 суток – на то, чтобы полностью восстановить движение. Задача решена практически на 1,5 суток быстрее. Движение открыто, мы начинаем поднимать отставленные поезда, соответственно, заработает экономика страны. Здесь был совершен настоящий трудовой подвиг – люди круглосуточно восстанавливали мост», – сказал Олег Белозёров.

В ходе работ произведена установка двух металлических пролетных строений, мостового бруса и рельсов, отсыпка мостовых откосов и усиление земляного полотна.

Проектные решения по восстановлению мостового перехода были обусловлены двумя факторами: необходимостью оперативно возобновить движение и неблагоприятными погодными условиями. Из-за того что уровень воды существенно не снижается, железнодорожникам пришлось основательно укреплять береговые опоры щебнем и бутовым камнем.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «ЖД» и на Забайкальской железной дороге были созданы оперативные штабы.

Ликвидацией последствий происшествия на месте руководили заместитель генерального директора ОАО «ЖД» – начальник центральной дирекции инфраструктуры Геннадий Верховых и начальник Забайкальской железной дороги Александр Скачков.

«То, что сделано, – это надежное и выверенное проектировщиками, но временное решение. Сейчас быстро нужно будет строить новый мост для того, чтобы обеспечить долгосрочную, безопасную, надежную работу. Планируем использовать схему ускоренных работ, думаю, что в течение полугода – 9 месяцев должны с этой задачей справиться», – отметил Олег Белозёров.

21-22 июля в Забайкальском крае прошли аномальные по силе дожди, за сутки выпало больше 120% месячной нормы осадков. В результате вышли из берегов реки, подтопленными оказались многие населенные пункты.

«К несчастью, пострадали почти 800 человек, это сотрудники и пенсионеры-железнодорожники. Организована работа по определению ущерба. Выплатили сразу по 10 тыс. рублей, когда спадет вода, будет подсчитан итоговый ущерб. Всем людям будет оказана помощь, проведем индивидуальную работу и обязательно поможем каждому», – сказал глава ЖД.