Холдинг «ЖД» приглашает в карельский вояж на выходные дни августа и сентября

13:18

С 13 августа холдинг «ЖД» запускает новый круговой маршрут выходного дня: Москва – Петрозаводск – Сортавала – Выборг – Москва. Туристический поезд № 928/927 будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы вечером в пятницу и прибывать обратно утром в понедельник. Курсировать он будет по 27 сентября включительно.

В качестве отеля на колесах для путешественников используются новейшие двухэтажные вагоны купе и СВ с увеличенным габаритом второго этажа, регулировкой температуры в каждом купе, индивидуальными сейфами для каждого пассажира, с бесконтактными зарядками, душем, с детским купе и купе для маломобильных пассажиров. В составе поезда также будут вагоны класса «Люкс» с индивидуальным санитарным узлом и душевой кабиной.

Для удобства туристов расписание составлено таким образом, чтобы за два выходных дня они успели насладиться карельской природой и осмотреть достопримечательности Петрозаводска, Северного Приладожья и Выборга, а также побывать на островах Кижи и Валаам или посетить знаменитый природный заповедник – горный парк «Рускеала».

Оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» (для этого необходимо задать на странице поиска маршрут Москва Октябрьская – Москва Октябрьская Туристическая). Стоимость билета – от 7 848 рублей.

Также можно приобрести пакетные туры, включающие не только перевозку поездом, но и экскурсионную программу с питанием. Подробнее в разделе Путешествуй с ЖД