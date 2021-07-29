ТПУ Печатники МЦД-2 откроется в 2022 году

18:01

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель генерального директора ОАО «ЖД» Олег Тони осмотрели ход строительства нового остановочного пункта Печатники МЦД-2. Он станет частью крупного транспортно-пересадочного узла, который объединит пассажиропотоки железной дороги, метро и наземного общественного транспорта.

«В Печатниках создается один из крупнейших транспортных узлов Москвы. Здесь сошлись сразу несколько гигантских строек. Во-первых, это реконструкция железных дорог и МЦД-2. Во-вторых, строительство большого подземного кольца метро, станции БКЛ Печатники, Юго-Восточной хорды, развитие наземного городского транспорта, соединение двух районов Печатники и Текстильщики. Все это создает колоссальные возможности для того, чтобы улучшить транспортную ситуацию сразу трех районов города Москвы. Я думаю, все эти работы будут закончены уже в следующем году», – сказал Сергей Собянин.

«Работы ведутся с опережением графика. Уверен, что мы этот темп выдержим, и в середине следующего года большой ТПУ Печатники будет введен в эксплуатацию. 11 тысяч квадратных метров – уникальное сооружение с безбарьерной средой, вай-фаем, к чему москвичи и гости столицы уже привыкли», – отметил Олег Тони.

Строительство нового остановочного пункта Печатники началось осенью 2019 года. Менее чем за два года здесь возведены две платформы с навесами на всю длину для защиты от осадков, мост-конкорс, который является частью трехуровневого вестибюля. Новая пассажирская инфраструктура, помимо доступа к платформам, будет выполнять транзитную функцию, позволяя безопасно перейти из одной части города в другую.

Вестибюль в сторону Люблинской улицы соединен с подземным тоннелем. Переход в сторону Шоссейной улицы и к станциям Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий метрополитена обеспечит надземный переход с двумя выходами. Все объекты железнодорожной инфраструктуры оборудуют 10 эскалаторами и 5 лифтами для удобства маломобильных пассажиров.

В настоящее время строительство нового остановочного пункта находится в высокой степени готовности: на 80% выполнено остекление фасадов конкорса с вестибюлями, где также продолжаются отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций, устанавливаются лифты и эскалаторы, в тоннеле в сторону Люблинской улицы проводится облицовка сходов.

Завершить работы по строительству нового остановочного пункта Печатники планируется в середине 2022 года.

В канун профессионального праздника Дня железнодорожника Сергей Собянин также поблагодарил работников железнодорожного транспорта за вклад в развитие города.

*****

В рамках развития Центрального транспортного узла в районе ТПУ Печатники проведена масштабная реконструкция железнодорожной инфраструктуры: уложен новый путь длиной 6,9 км, проведена его электрификация. Это необходимо для организации пропуска транзитных поездов Курского направления через соединительную ветвь Люблино-Сортировочное – Угрешская и МЦК с остановкой на новом вокзале Восточный. Кроме того, для строительства в этом районе части Юго-Восточной автомобильной хорды были возведены три новых путепровода, еще один будет построен в следующем году.

Запуск железнодорожной ветви Люблино-Сортировочное – Угрешская, которая соединяет Курское направление МЖД и МЦК, состоялся 29 мая 2021 года вместе с открытием нового вокзала Восточный. Пропуск транзитных поездов в обход центра столицы позволил железнодорожникам освободить участок Каланчевская-Нижегородская для следующего этапа реконструкции к запуску МЦД-4 и дальнейшего развития МЦД-2.