Прямое железнодорожное сообщение между Грозным и Волгоградом возобновится с 8 августа

09:53

АО «Федеральная пассажирская компания» с 8 августа возобновляет курсирование поезда № 301/302 Грозный – Волгоград.

В первый рейс состав отправится со станции Грозный 8 августа в 06:25 и прибудет в Волгоград на следующий день в 07:34. Из Волгограда поезд начнет курсировать с 9 августа: отправление – в 20:55, прибытие в столицу Чеченской республики – 10 августа в 21:56. Поезд будет курсировать 1 раз в 4 дня.

Маршрут свяжет 5 регионов юга страны: Чеченскую республику, Дагестан, Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области.

Состав сформируют из купейных и плацкартных вагонов, оборудованных системой кондиционирования воздуха и биотуалетами. Также предусмотрены места для маломобильных граждан.

Приобрести билеты и узнать подробную информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД», мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.