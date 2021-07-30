Со 2 августа со станции Красноярск-Северный начнут курсировать 2 беспересадочных электропоезда

10:51

Для удобства пассажиров Советского района Красноярска компания «Краспригород» запускает 2 дополнительных беспересадочных электропоезда поезда со станции Красноярск-Северный.

Электропоезд Красноярск-Северный – Красноярск – Иланская выйдет в рейс 2 августа и далее будет курсировать по понедельникам. Отправление со станции Красноярск-Северный – в 17:29, прибытие на станцию Красноярск – в 18:11, прибытие на станцию Иланская – в 23:15.

Также со 2 августа в расписание добавлен еще один беспересадочный электропоезд – Красноярск-Северный – Красноярск – Базаиха. Ранее он курсировал только по пятницам, теперь будет выходить в рейс и по понедельникам. Отправление со станции Красноярск-Северный – в 18:17, прибытие на станцию Красноярск – в 15:58, прибытие на станцию Базаиха – в 19:48.

Таким образом, беспересадочные электрички соединят микрорайон Северный с остановочными пунктами внутри города и пригородными станциями восточного направления.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».

Напомним: пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.