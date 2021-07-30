Со 2 августа на Свердловской железной дороге назначается дополнительный пригородный поезд из Екатеринбурга в аэропорт «Кольцово»

Со 2 августа по 30 сентября 2021 года Свердловская магистраль назначает дополнительную пару пригородных поездов на маршруте Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский. С учетом новой электрички количество рейсов до международного аэропорта «Кольцово» увеличится до 4-х в день (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания»).

Поезд № 6006 будет отправляться со станции Екатеринбург-Пассажирский ежедневно в 16:22 (здесь и далее – время местное) и прибывать в аэропорт в 16:53. В обратный рейс в 17:45 проследует поезд № 6005, который будет возвращаться на железнодорожный вокзал в 18:17. В пути следования предусмотрены остановки: Первомайская, Шарташ, Компрессорный завод, Кольцово. В качестве подвижного состава будут использоваться рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» и РА-2 (по пятницам).

Железнодорожный маршрут позволяет гражданам своевременно добираться до «воздушной гавани», минуя автомобильные заторы, что особенно актуально на фоне масштабного ремонта путепровода по улице Луганской в Екатеринбурге.

Напомним: сейчас пригородные поезда до аэропорта «Кольцово» отправляются со станции Екатеринбург-Пассажирский в 07:11, 19:15 и в 22:21 (электропоезд «Ласточка»). Обратные рейсы – в 02:55 («Ласточка»), 08:29 и 20:31. Стоимость проезда по маршруту на обычной электричке и рельсовых автобусах – 64 рубля, на «Ласточке» – 130 рублей.

Оформить проездные документы можно во всех пригородных кассах и на сайте АО «СПК», в терминалах самообслуживания, через мобильные приложения «Пригород» и «ЖД Пассажирам», а также непосредственно в поезде (только при посадке на о. п. Аэропорт Кольцово). Продажа билетов начинается за 10 суток до даты отправления поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.