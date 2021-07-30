Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Со 2 августа на Свердловской железной дороге назначается дополнительный пригородный поезд из Екатеринбурга в аэропорт «Кольцово»

2021-07-30 10:45
Со 2 августа на Свердловской железной дороге назначается дополнительный пригородный поезд из Екатеринбурга в аэропорт «Кольцово»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Со 2 августа по 30 сентября 2021 года Свердловская магистраль назначает дополнительную пару пригородных поездов на маршруте Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский. С учетом новой электрички количество рейсов до международного аэропорта «Кольцово» увеличится до 4-х в день (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания»).

Поезд № 6006 будет отправляться со станции Екатеринбург-Пассажирский ежедневно в 16:22 (здесь и далее – время местное) и прибывать в аэропорт в 16:53. В обратный рейс в 17:45 проследует поезд № 6005, который будет возвращаться на железнодорожный вокзал в 18:17. В пути следования предусмотрены остановки: Первомайская, Шарташ, Компрессорный завод, Кольцово. В качестве подвижного состава будут использоваться рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» и РА-2 (по пятницам).

Железнодорожный маршрут позволяет гражданам своевременно добираться до «воздушной гавани», минуя автомобильные заторы, что особенно актуально на фоне масштабного ремонта путепровода по улице Луганской в Екатеринбурге.

Напомним: сейчас пригородные поезда до аэропорта «Кольцово» отправляются со станции Екатеринбург-Пассажирский в 07:11, 19:15 и в 22:21 (электропоезд «Ласточка»). Обратные рейсы – в 02:55 («Ласточка»), 08:29 и 20:31. Стоимость проезда по маршруту на обычной электричке и рельсовых автобусах – 64 рубля, на «Ласточке» – 130 рублей.

Оформить проездные документы можно во всех пригородных кассах и на сайте АО «СПК», в терминалах самообслуживания, через мобильные приложения «Пригород» и «ЖД Пассажирам», а также непосредственно в поезде (только при посадке на о. п. Аэропорт Кольцово). Продажа билетов начинается за 10 суток до даты отправления поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru