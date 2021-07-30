Поздравление с Днем железнодорожника!

Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2021-07-30 09:00
Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Сердечно поздравляем вас с Днем железнодорожника!

Российские железные дороги сегодня – это не только современная, высокотехнологичная и быстро развивающаяся компания, но и большой коллектив профессионалов, сотрудников самых разных специальностей и квалификаций, настоящих единомышленников, которые вкладывают свой труд в единую цель – сделать жизнь миллионов людей лучше.

Почти два столетия стальные магистрали связывают друзей и близких, города, регионы и страны. В любое время года, в любую погоду, в самый отдаленный уголок от западных границ до Дальнего Востока мы доставляем грузы и перевозим пассажиров. Устойчивая работа, надежность, безопасность и доступность железных дорог России являются необходимыми условиями для комфортной жизни каждого человека, развития отечественной экономики, укрепления обороноспособности и безопасности государства.

Особую благодарность заслуживают наши ветераны, посвятившие становлению и развитию отрасли многие годы. Мы бесконечно признательны вам за сохранение славных традиций, передачу бесценного опыта и мастерства молодым поколениям железнодорожников.

Во многом благодаря надежным основам работы, заложенным нашими предшественниками, мы с честью выдержали испытания последнего времени, сумели преодолеть последствия пандемии коронавируса, сохранили устойчивую работу и динамику развития железнодорожной сети. И, конечно, ОАО «ЖД» по-прежнему сохраняет свою социальную ориентированность, проявляет всестороннюю заботу о сотрудниках и их семьях.

Искренне благодарны всем коллегам за добросовестный труд и преданность общему делу. Впереди у нас – большие задачи и масштабные проекты, среди которых: развитие и модернизация магистральной инфраструктуры, совершенствование качества услуг, обновление подвижного состава.

Российские железнодорожники уверенно смотрят в будущее и продолжают двигаться к достижению намеченных целей. Инновационное развитие, экологическая безопасность, внедрение цифровых технологий и новых современных сервисов для грузоотправителей и пассажиров – вот наши ключевые ориентиры на многие годы вперед.

Дорогие друзья! В этот праздничный день от всей души желаем вам счастья, благополучия, крепкого здоровья, оптимизма, бодрости и сил. Уверены, что профессионализм, целеустремленность и твердая дисциплина, которые всегда отличали железнодорожников, станут залогом дальнейших успехов и достижений! С праздником!

Генеральный директор – председатель правления ОАО «ЖД» О. В. Белозёров

Председатель Роспрофжел С. И. Черногаев

Председатель Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта Н. П. Гром

