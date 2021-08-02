Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Воронеже состоялась презентация экскурсионного ретросостава на паровозной тяге «Графский поезд»

2021-08-02 09:17
В Воронеже состоялась презентация экскурсионного ретросостава на паровозной тяге «Графский поезд»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

31 июля в презентационную поездку по маршруту Воронеж-1 – Графская – Рамонь отправился экскурсионный ретропоезд, оформленный в стилистике XIX века, во главе с паровозом серии Л. Проект получил название «Графский поезд».

В торжественном мероприятии, посвященном открытию ретродвижения, приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, глава городского округа город Воронеж Вадим Кстенин, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, директор ОАО «ЖД» по коммуникациям – начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Юрий Нагорных и начальник Юго-Восточной железной дороги Павел Иванов.

Павел Иванов подчеркнул, что этот проект приурочен к 155-летию Юго-Восточной магистрали и реализован совместно с правительством Воронежской области.

«Графский поезд» будет курсировать 1 раз в неделю по субботам. Первая экскурсионная поездка состоится 7 августа. Пассажиры смогут приобрести билеты со 2 августа в новом Туристско-информационном центре, который открылся на вокзале станции Воронеж-1. Также оставить заявки на приобретение билетов можно по телефону: 8 (962) 330-87-65, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

