В Белгородской области назначаются дополнительные пригородные поезда

2021-07-05 08:34
В Белгородской области назначаются дополнительные пригородные поезда
В Белгородской области с 3 июля в ежедневное обращение назначаются пригородные поезда:

  • № 6307 сообщением Белгород – Наумовка отправлением в 08:38, прибытием в 09:22;
  • № 6313 сообщением Белгород – Наумовка отправлением в 17:30, прибытием в 18:13;
  • № 6314 сообщением Наумовка – Белгород отправлением в 19:00, прибытием в 19:41.

Также с 3 июля назначается ежедневный дополнительный поезд № 6308 сообщением Наумовка – Белгород отправлением в 09:40, прибытием в 10:21.

С 5 июля по рабочим дням назначается дополнительный поезд № 6315 сообщением Белгород – Наумовка отправлением в 20:48, прибытием в 21:31.

Напомним, что в пригородных поездах принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санитарную обработку, увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Холдинг «ЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

