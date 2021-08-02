Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На станции Крюково (город Зеленоград) закрываются пешеходные тоннели со стороны Крюковской площади

2021-08-02 11:35
Со 2 августа на станции Крюково (город Зеленоград) изменится схема движения пассажиров. Со стороны Крюковской площади («старого» города) закрываются оба пешеходных тоннеля. Со стороны Привокзальной площади («нового» города) пешеходные тоннели будут открыты для выхода на платформы. Чтобы попасть из одной части Зеленограда в другую и пройти к платформам со стороны Крюковской площади («старого» города), пассажиры могут воспользоваться временным пешеходным мостом. Возле его лестничных сходов дежурят сотрудники Центра содействия мобильности ОАО «ЖД», которые помогают маломобильным пассажирам подняться на мост и спуститься с него.

Закрытие пешеходных тоннелей на станции Крюково необходимо для ее реконструкции в рамках строительства МЦД-3. На станции уже демонтировали пассажирскую платформу № 4 и начали строить новую пассажирскую платформу.

После завершения реконструкции (до конца 2022 года) на станции появится современный мост-конкорс с эскалаторами и лифтами, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД. 

