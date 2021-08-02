Открыта продажа билетов по субсидированным льготным тарифам на семейные поездки в купе поездов дальнего следования

11:26

В рамках исполнения постановления Правительства РФ № 875 от 09.06.2021 года, направленного на поддержку и развитие внутреннего туризма, российские семьи могут оформлять билеты в купе по льготному тарифу. Это даст им возможность чаще путешествовать поездами дальнего следования.

Билеты по льготному тарифу семьи с одним или несколькими детьми смогут купить до конца 2021 года. Тариф рассчитывается как разница между текущей стоимостью билета и 50% стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.

В среднем, снижение стоимости проезда в купейном вагоне составит до 40% (точный расчет зависит от категории поезда и сроков приобретения билета и производится в кассах АО «ФПК» при приобретении проездного документа). При этом скидка не распространяется на комплекс сервисных услуг и не суммируется с другими льготами (например, при оформлении проездных документов льготным категориям граждан, а также при оформлении по воинским и транспортным требованиям, ФСС, ПФР, УСЗН).

Воспользоваться льготным тарифом можно как для самостоятельных путешествий, так и для поездок организованными турами в составе групп.

Обязательное условие предоставления скидки – совместное путешествие по России (включая проезд в Калининградскую область) родителя (родителей) или законного опекуна с ребенком (детьми) в возрасте до 18 лет. Приобрести билеты по льготному тарифу можно только в билетных кассах дальнего следования АО «ФПК» с предъявлением документов, подтверждающих степень родства, а возврат неиспользованных проездных документов, оформленных по льготному тарифу, возможен только при возврате всего заказа.

Ознакомиться с правилами применения льготного тарифа, а также получить более подробную информацию можно на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Льготы», а также по телефону горячей линии: 8 (800) 775-00-00.