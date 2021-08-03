Дополнительные электропоезда начнут курсировать из Красноярска до Дивногорска по выходным дням

09:31

С 7 августа и далее по выходным дням на направлении Красноярск – Дивногорск – Красноярск начнут курсировать дополнительные электропоезда.

Отправление электричек из Дивногорска – в 12:46 и 17:44, прибытие в Красноярск – в 13:48 и 18:48 соответственно.

Еще 2 дополнительных электропоезда будут курсировать по выходным в обратном направлении: отправление из Красноярска – в 13:58 и 16:23, прибытие в Дивногорск – в 15:00 и 17:26 соответственно.

Время указано местное.

С учетом добавленных в расписание электричек количество рейсов на направлении Красноярск – Дивногорск – Красноярск по субботам и воскресеньям увеличится с 4 до 6.

Отметим, что решение о назначение дополнительных маршрутов до Дивногорска стало результатом договоренностей, достигнутых на рабочей встрече губернатора Красноярского края Александра Усса и начальника Красноярской железной дороги Алексея Туманина.

Количество маршрутов увеличено в рамках регионального заказа Красноярского края, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.