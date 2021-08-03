Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные электропоезда начнут курсировать из Красноярска до Дивногорска по выходным дням

2021-08-03 09:31
Дополнительные электропоезда начнут курсировать из Красноярска до Дивногорска по выходным дням
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 7 августа и далее по выходным дням на направлении Красноярск – Дивногорск – Красноярск начнут курсировать дополнительные электропоезда.

Отправление электричек из Дивногорска – в 12:46 и 17:44, прибытие в Красноярск – в 13:48 и 18:48 соответственно.

Еще 2 дополнительных электропоезда будут курсировать по выходным в обратном направлении: отправление из Красноярска – в 13:58 и 16:23, прибытие в Дивногорск – в 15:00 и 17:26 соответственно.

Время указано местное.

С учетом добавленных в расписание электричек количество рейсов на направлении Красноярск – Дивногорск – Красноярск по субботам и воскресеньям увеличится с 4 до 6. 

Отметим, что решение о назначение дополнительных маршрутов до Дивногорска стало результатом договоренностей, достигнутых на рабочей встрече губернатора Красноярского края Александра Усса и начальника Красноярской железной дороги Алексея Туманина.

Количество маршрутов увеличено в рамках регионального заказа Красноярского края, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru