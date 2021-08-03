Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Билеты на «Сапсаны», отправляющиеся 1 сентября, можно купить от 1898 рублей

2021-08-03 14:05
Билеты на «Сапсаны», отправляющиеся 1 сентября, можно купить от 1898 рублей
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Пассажиры, планирующие поездку на «Сапсане», могут воспользоваться специальной тарифной акцией и приобрести билеты по сниженным фиксированным ценам на поезда, отправляющиеся 1 сентября. Цена на билеты не будет увеличиваться в зависимости от даты покупки или спроса на билеты, как это происходит в другие дни.

Специальная акция приурочена ко Дню знаний и распространяется на все поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. Так, стоимость билета по сниженному фиксированному тарифу на «Сапсан» между Санкт-Петербургом и Москвой составит от 1898 рублей, между Москвой и Нижним Новгородом – от 1048 рублей, а между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом – от 2265 рублей (в зависимости от класса обслуживания и выбора категории места).

Для удобства пассажиров поездов «Сапсан» на сайте ОАО «ЖД» предоставлена возможность выбора категории места при оформлении проездного документа. В настоящее время предусмотрено 7 категорий: у стола против хода и по ходу движения, не у стола против хода и по ходу движения, без окна против хода и по ходу движения, а также одиночное по ходу движения (данная категория доступна только для пассажиров первого класса).

Оформить проездные документы и узнать специальные цены в другие классы обслуживания можно уже сейчас онлайн на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru