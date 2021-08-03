Билеты на «Сапсаны», отправляющиеся 1 сентября, можно купить от 1898 рублей

14:05

Пассажиры, планирующие поездку на «Сапсане», могут воспользоваться специальной тарифной акцией и приобрести билеты по сниженным фиксированным ценам на поезда, отправляющиеся 1 сентября. Цена на билеты не будет увеличиваться в зависимости от даты покупки или спроса на билеты, как это происходит в другие дни.

Специальная акция приурочена ко Дню знаний и распространяется на все поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. Так, стоимость билета по сниженному фиксированному тарифу на «Сапсан» между Санкт-Петербургом и Москвой составит от 1898 рублей, между Москвой и Нижним Новгородом – от 1048 рублей, а между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом – от 2265 рублей (в зависимости от класса обслуживания и выбора категории места).

Для удобства пассажиров поездов «Сапсан» на сайте ОАО «ЖД» предоставлена возможность выбора категории места при оформлении проездного документа. В настоящее время предусмотрено 7 категорий: у стола против хода и по ходу движения, не у стола против хода и по ходу движения, без окна против хода и по ходу движения, а также одиночное по ходу движения (данная категория доступна только для пассажиров первого класса).

Оформить проездные документы и узнать специальные цены в другие классы обслуживания можно уже сейчас онлайн на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования.