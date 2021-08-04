Около 2 тыс. пассажиров перевезли пригородные поезда на направлении Ростов – Ейск в первый месяц курсирования

09:29

Пригородные поезда на направлении Ростов – Ейск в первый месяц курсирования перевезли около 2 тыс. пассажиров. Напомним, что рельсовый автобус РА-3 начал ходить между южной столицей и курортным городом с 3 июля.

Благодаря запуску пригородных поездов на данном направлении ростовчане получили возможность отправиться в тур выходного дня. При этом позаботиться о культурной программе пассажиры могут заранее, купив экскурсионный тур на сайте АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

В программу организованного тура, кроме проезда в комфортабельном пригородном поезде, входит автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу в сопровождении гида, посещение музея легендарного борца Ивана Поддубного, отдых на центральном пляже Ейска.

Рельсовый автобус отправляется в рейс по субботам и воскресеньям из Ростова-на-Дону в 06:45, из Ейска – в 17:45. Время в пути – порядка 3 часов. Поезд делает остановки на станциях Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская, Старощербиновская. Стоимость проезда в одну сторону по полному тарифу составляет 420 рублей.

Стоит отметить, что двухвагонные комфортабельные составы РА-3 используются на неэлектрифицированных участках железных дорог. Они оборудованы климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салонах установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло и санитарные модули. Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и специальное оборудование в санитарном узле, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.