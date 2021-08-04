Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Восстановлено движение по одному пути перегона Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги

2021-08-04 08:15
4 августа в 07:55 (мск) восстановлено движение поездов по одному пути перегона Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги, прерванное ранее в результате столкновения 2 грузовых составов и последующего схода 10 вагонов обоих поездов.

Задержанные в результате схода пассажирские поезда № 62 сообщением Москва – Владивосток, № 12 сообщением Самара – Владивосток отправлены по маршруту следования. ОАО «ЖД» принимает меры для их скорейшего ввода в график движения.

Восстановительные работы на месте схода продолжаются, в них задействовано 340 сотрудников путевого комплекса.

Напомним: 3 августа 2021 года в 22:40 (мск) на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. В результате с рельсов сошли 10 вагонов обоих поездов.

В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. Движение на перегоне было временно приостановлено. Для ликвидации последствий происшествия к месту направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка, оперативное подразделение АО «ЦАСЭО» (Экоспас), железнодорожные экологические лаборатории.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге и в ОАО «ЖД» работают оперативные штабы.

Оперативную информацию о движении пассажирских поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

