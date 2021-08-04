Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В период ремонта железнодорожного вокзала в Костроме пассажиры будут обслуживаться во временных модулях

2021-08-04 15:04
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

ОАО «ЖД» реализует проект по техническому перевооружению вокзального комплекса Кострома и его адаптации для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. Осенью для проведения работ планируется закрыть часть здания, где находятся железнодорожные кассы и зал ожидания. Для обслуживания пассажиров будет установлен временный отапливаемый модуль. В нем разместятся билетные кассы дальнего и пригородного сообщения, зал ожидания с зоной отдыха для маломобильных посетителей, камеры хранения. Рядом с модулем установят биотуалеты.

В настоящее время закрыт зал, где размещались автобусные кассы. Для обслуживания пассажиров рядом со зданием вокзала установлены временные модули, которые будут отапливаться в холодное время года, а также биотуалеты. В одном из модулей работают кассы, в другом – зал ожидания, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

