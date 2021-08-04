Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«ЖД Бонус» увеличивает до 50% скидку на билеты на поезда дальнего следования для студентов

2021-08-04 16:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В преддверии учебного года «ЖД Бонус» проводит акцию для студентов и аспирантов очной формы обучения, увеличивая вдвое скидку по студенческой программе.

Так, в период с 5 августа по 5 сентября 2021 года участники программы лояльности «ЖД Бонус» со статусом «Студент» могут оформлять билеты в купейные вагоны и вагоны с местами для сидения в скоростных поездах АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») со скидкой 50% вместо 25%.

Для получения скидки необходимо взять в деканате учебного заведения справку об обучении или скан приказа о зачислении (для первокурсников) и отправить по форме обратной связи через личный кабинет участника «ЖД Бонус» либо на почту bonusstudent@fpc.ru. Статус «Студент» будет присвоен участнику программы лояльности в течение 2 рабочих дней.

С более подробной информацией о студенческой программе можно ознакомиться на сайте «ЖД Бонус».

Купить билет со скидкой студенты и аспиранты вузов могут на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», привязав к личному кабинету номер участника программы лояльности. Тариф со скидкой будет применен автоматически при оформлении проездного документа.

При покупке в железнодорожной кассе необходимо сообщить кассиру о наличии студенческой скидки и назвать номер участника программы лояльности.

