Организованные группы детей, следовавшие поездом Мурманск – Адлер, доставлены к месту отдыха

2021-08-07 20:57
Организованные группы детей, следовавшие поездом Мурманск – Адлер, доставлены к месту отдыха
Пассажирский поезд № 225/226 Мурманск – Адлер, в котором к месту отдыха следовали 2 организованные группы детей численностью 250 человек, доставил несовершеннолетних пассажиров к месту отдыха в Туапсе. При высадке из поезда детей был организован осмотр врачами-педиатрами Детской городской больницы города Туапсе. По результатам осмотра в инфекционное отделение Городской клинической больницы города Туапсе направлены 36 детей с подозрением на инфекционное заболевание. Остальные дети, следовавшие поездом № 225/226, доставлены к месту отдыха в детский оздоровительный лагерь «Морская волна».

Напомним, что ранее в пути следования врачи госпитализировали еще 20 детей. Они были направлены в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края.

В настоящее время самочувствию и здоровью детей ничего не угрожает, дети чувствуют себя удовлетворительно. Железнодорожники и врачи предприняли все необходимые меры для оказания помощи несовершеннолетним пассажирам. Ситуация находится под контролем руководства ОАО «ЖД».

Во время стоянки специалистами Роспотребнадзора в поезде № 225/226 взяты пробы воды и пищи, чтобы исключить возможность отравления.

