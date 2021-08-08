Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Холдинг «ЖД» проводит проверку соблюдения условий аренды вагона-ресторана в поезде № 225/226 Мурманск – Адлер

2021-08-08 13:33
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Холдинг «ЖД» проводит собственное расследование и выяснение обстоятельств, послуживших причиной госпитализации детей, которые следовали в составе организованной группы поездом № 225/226 Мурманск – Адлер и госпитализированных в связи с подозрением на инфекционное заболевание в больницы Краснодарского края. В частности, проводится проверка соблюдения условий и качества оказания услуг в вагоне-ресторане.

Вагон-ресторан пассажирского поезда № 225/226 Мурманск – Адлер обслуживала компания ООО «НТС» на правах договора-аренды с АО «ФПК».

ОАО «ЖД» внимательно следит за состоянием госпитализированных детей. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает, дети чувствуют себя удовлетворительно. Железнодорожники и врачи предприняли все необходимые меры для оказания помощи несовершеннолетним пассажирам. Ситуация находится под контролем руководства ОАО «ЖД».

Все дети и их сопровождающие будут бесплатно доставлены к месту отдыха.

ОАО «ЖД» призывает воздерживаться от преждевременных выводов на тему причин данного происшествия и дождаться результатов расследования компетентных органов.

